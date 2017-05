Stimmen aus Manchester: "Es hätte mich treffen können"

"We love Manchester": Solche Schilder hängen in vielen Schaufenstern der nordenglischen Stadt. Sie sind eine Liebeserklärung - aber an diesem Tag auch eine Erklärung des Widerstandes, des Nicht-Aufgeben-Wollens. 22 Menschen, darunter Kinder und Jugendliche, riss der Attentäter vom Montagabend mit in den Tod. Die Trauer scheint grenzenlos.

Viele Menschen in der Stadt glauben, dass diese Tragödie Spuren in Manchester hinterlassen wird. Sie hätten nicht gedacht, dass so etwas gerade hier passieren könnte. Aber sie wollen eben auch nicht verzweifeln, diesen Triumph den Terroristen nicht gönnen.

Hier sind zwölf Bewohner, die ihre Eindrücke aus Manchester am Tag nach dem Mordanschlag schildern.