Manchester Mehrere Tote nach Explosion bei Konzert - Polizei geht von Terroranschlag aus

Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag auf ein Konzert in der Manchester Arena sind mindestens 19 Menschen getötet worden, 50 weitere wurden verletzt. Das teilte die Polizei mit. Der Fall werde solange als Terror-Akt behandelt, bis andere Erkenntnisse vorlägen. Der Sender BBC berichtete, Experten zur Terrorbekämpfung hätten bereits Kontakt mit dem Innenministerium in London aufgenommen. Rund um die Arena zogen bewaffnete und maskierte Polizisten auf.

Wie mehrere englische Medien berichten, soll es am Ende eines Konzerts der US-amerikanischen Pop-Sängerin Ariana Grande mindestens einen Knall gegeben haben. Zeugen berichteten von einem Knall nach dem letzten Song des Konzerts, es habe aber keinen Rauch gegeben. Die Polizei gab an, gegen 22.35 Uhr über Explosionen in der Manchester Arena informiert worden zu sein.

Anwohner berichteten, ein Knall habe die ganze Nachbarschaft erschüttert. Die BBC berichtet unter Berufung auf Polizeiangaben, dass es eine Explosion im Foyer der Konzerthalle gegeben habe. Die Ursache war zunächst unklar. Laut des TV-Senders Sky News, sei ein Bombenräumkommando zur Arena geeilt, um die Berichte von Explosionen zu untersuchen.

Notfallfahrzeuge rasten zu der Multifunktionshalle, Hubschrauber kreisten über dem Areal. Menschen seien in Panik und mit Tränen in den Augen aus der Halle geflohen. Viele Kinder und Jugendliche sollen die Veranstaltung besucht haben. Auf Bildern waren Konzertbesucher mit Beinverletzungen zu sehen. Anwohner boten den Betroffenen Unterschlupf an. Nach Angaben eines Sprechers von Ariana Grande geht es der Sängerin gut, sie sei "okay".

Die Polizei forderte die Menschen via Twitter auf, sich aus der Gegend um die Manchester Arena fernzuhalten.

"Zuerst dachten wir, dass einer der riesigen Gasballons auf dem Konzert geplatzt sei. Aber als wir draußen waren, sahen wir, dass es etwas Ernsteres gewesen sein muss", zitierte der britische Nachrichtensender Sky News eine Besucherin. Eine Konzertbesucherin berichtete dem Sender BBC, sie sei von bewaffneten Polizisten aufgefordert worden wegzurennen, nachdem sie die Halle verlassen habe. Per Alarmaufruf sei das Publikum aufgefordert worden, Ruhe zu bewahren, aber so schnell wie möglich hinauszukommen.

Später führte die Polizei in der Nähe der Arena eine kontrollierte Sprengung durch, dabei hat es sich aber nicht um einen verdächtigen Gegenstand gehandelt.

Die Manchester Arena ist eine Multifunktionsarenahalle, die 1995 eröffnet wurde. Bei Konzerten hat sie maximal Platz für 21.000 Menschen. Weltstars des Rock und Pop haben dort gespielt: U2, die Rolling Stones, Madonna, Lady Gaga. Aber auch verschiedene Wettkämpfe der Commonwealth Spiele 2002 wurden dort ausgetragen, die Kurzbahn-Wettbewerbe der Schwimm-WM 2008 und internationale Boxkämpfe etwa von Mike Tyson und David Haye.

