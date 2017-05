Explosion in Manchester May beruft Krisensitzung ein

Die britische Premierministerin Theresa May hat nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Manchester eine Krisensitzung der Regierung angesetzt. Sie soll am Dienstagmorgen in der Downing Street stattfinden. Außerdem drückte May den Opfern und ihren Angehörigen ihr Mitgefühl aus: "Wir sind daran, alle Einzelheiten dessen, was von der Polizei als entsetzlicher Terroranschlag behandelt wird, herauszuarbeiten. All unsere Gedanken sind bei den Opfern und den Familien von allen, die betroffen sind."

Auch der Chef der britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, zeigte sich bestürzt. "Furchtbarer Vorfall in Manchester. Meine Gedanken sind bei den Betroffenen und unseren großartigen Rettungsdiensten", schrieb Corbyn bei Twitter. Der Oppositionspolitiker und May werden zudem bis auf weiteres ihren Wahlkampf aussetzen. Am 8. Juni wird das Unterhaus neu gewählt.

Bei einem Konzert von US-Sängerin Ariana Grande in Manchester am Montagabend hatte es eine Explosion gegeben. 19 Menschen kamen dabei ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt. Die Polizei geht von einem Terroranschlag aus.

Auch aus dem Ausland gab es Mitgefühl. "Schreckliche Nachrichten aus Manchester", schrieb der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, bei Twitter. "In Gedanken bei den Toten, dem Leid der Verletzten + denen, die ihre Liebsten noch suchen." Kanadas Premierminister Justin Trudeau schrieb ebenfalls bei Twitter: "Kanadier sind durch die Nachricht des schrecklichen Angriffs heute Abend in Manchester schockiert. Bitte nehmt die Opfer & ihre Familien in eure Gedanken auf."

"Mir fehlen die Worte"

Die Bürgermeister von Paris und Nizza, die in den vergangenen Jahren schwere Terroranschläge erlebt hatten, äußerten sich ebenfalls. "Heute steht Paris an der Seite Manchesters", schrieb die Bürgermeisterin der französischen Hauptstadt, Anne Hidalgo, auf Twitter. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien." Der Rathauschef von Nizza, Christian Estrosi, schrieb in der Nacht: "Solidarität mit den Einwohnern von #Manchester."

Das US-Innenministerium beobachtet nach der Explosion die Situation. Derzeit gebe es keine Anzeichen dafür, dass auch für US-Ziele eine unmittelbare Gefahr ausgehe, hieß es in einer Stellungnahme. "Wir arbeiten mit unseren Kollegen im Ausland zusammen, um weitere Details zur Ursache der Explosion zusammenzutragen."

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23. Mai 2017

"Am Boden zerstört" zeigte sich Ariana Grande, die bei dem Vorfall unverletzt blieb. "Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte", schrieb die 23-Jährige. Viele Stars bekundeten der Sängerin und den Konzertbesuchern am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter ihre Unterstützung. Viele fassten ihr Empfinden in einem Wort zusammen: "herzzerreißend".