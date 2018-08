Manfred Weber CSU-Fraktionschef bereitet Kandidatur als EU-Kommissionschef vor

Die Kandidatur von Vize-CSU-Chef Manfred Weber für den Posten des Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei (EVP) und damit für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten nimmt konkrete Züge an. Nach Informationen des SPIEGEL kündigte Weber im Kreis von Parteifreunden an, dass er seine Kandidatur in Kürze vor der Fraktion in Brüssel erklären werde. Auch bei einem Treffen Webers mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag in Berlin brachte die Kanzlerin nach Informationen des SPIEGEL keine grundsätzlichen Einwände gegen eine Spitzenkandidatur Webers vor.

Der Fraktionschef der EVP im Europaparlament führt derzeit überdies zahlreiche Gespräche mit christdemokratischen und konservativen Parteiführern in der EU, um seine Chancen auszuloten.

Die CDU ist offenbar bereit, Weber trotz des schweren Streits in der Migrationsfrage vor der Sommerpause zu unterstützen. "Manfred Weber war in dieser Angelegenheit nun wirklich nicht die treibende Kraft", sagt der EU-Kommissar Günther Oettinger dem SPIEGEL. "Er steht ganz sicher für europäische Lösungen in der Migrationsfrage, genau wie die Kanzlerin."

Rückendeckung für Weber kommt auch aus der EVP-Fraktion in Brüssel. "Ich werbe bei meinen Parteifreunden dafür, Webers Kandidatur zu unterstützen", sagt der Chef der Unions-Europaabgeordneten Daniel Caspary. "Ein Abgeordneter der Union hat die Chance Nummer eins in der EU zu werden. Das ist ein großes Ding."

Die EVP will ihren Kandidaten für die Europawahlen Anfang November in Helsinki küren, neben Weber haben der ehemalige finnische Premier Alexander Stubb und Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier Interesse signalisiert. Seit der vergangenen Europawahl sind die Chancen, dass der Wahlsieger danach auch Kommissionspräsident wird, deutlich gestiegen.