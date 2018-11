EVP-Spitzenkandidat Weber im EU-Wahlkampf Nennt mich Manfred

Als Manfred Webers Sieg feststeht, bahnt sich der CSU-Mann den Weg zur Bühne des Kongresszentrums in Helsinki. Aus den Lautsprechern dröhnen verzerrte Gitarren und stampfende Beats. Weber schüttelt Hände und strahlt. Die Stimme von Freddie Mercury schallt durch die Halle. "One Vision", singt der Queen-Frontmann. "One man, one goal, one heart, one soul." Weber-Anhänger schwenken "Manfred"-Schilder. "One God, one vision, one true religion", singt Mercury weiter.

Später wird Weber erklären, was es mit dem Song auf sich hat: "Er vermittelt, was wir sagen wollen: dass die Europäischen Volkspartei (EVP) vereint ist." Webers Wahlergebnis scheint diese Aussage zu stützen. 619 Delegierte haben bei dem Kongress gültige Stimmen abgegeben, 492 von ihnen wollten Weber. Eine Mehrheit von fast 80 Prozent.

Es ist ein beachtliches, aber kein überraschendes Ergebnis. Webers einziger Gegenkandidat war Finnlands Ex-Regierungschef Alexander Stubb, doch er hatte nie wirklich eine Chance. Zu groß war die Zahl der Unterstützer des Bayern, zu gut ist er als Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament in der Parteienfamilie vernetzt.

Video zum Europa-Wahlkampf: Weber gegen Stubb

Video AFP

Von einem Wettstreit zwischen Weber und Finnlands Ex-Regierungschef Stubb konnte ohnehin kaum die Rede sein - es fehlte der Streit. Es war eher ein Kräftemessen unter Freunden. Schon in der Debatte mit Weber am Mittwochabend wirkte der Finne wie jemand, der sich bereits mit seiner Niederlage abgefunden hatte.

Seine Bewerbungsrede am Donnerstagmorgen verstärkte diesen Eindruck: Stubb blieb blass, der Applaus verhalten. Der sonst eher zurückhaltende und stille Weber dagegen hielt eine für seine Verhältnisse fast schon feurige Ansprache.

"Bayern ist meine Heimat, Deutschland meine Nation, Europa meine Zukunft"

Niemand müsse der EVP erklären, wie Europas Zukunft aussehe - schon gar nicht Grüne, Liberale oder die "Brüsseler Blase", zu der Weber allerdings seit Jahren selbst gehört. Die Konservativen hätten immerhin "das heutige Europa gegründet".

Weber zitierte CSU-Übervater - Franz Josef Strauß. Der habe schon in den Sechzigerjahren gesagt: "Bayern ist meine Heimat, Deutschland meine Nation, Europa meine Zukunft." Und er, Weber, werde es "Egoisten und Nationalisten" nicht erlauben, diese Identitäten voneinander zu trennen: "Für uns gehören sie zusammen."

Mit Webers deutlichem Sieg beginnt nun die nächste Stufe auf dem Weg des Niederbayern in den 13. Stock des Berlaymont, der mächtigen Kommissionszentrale in Brüssel. Weber muss dafür sorgen, dass die EVP bei der Europawahl im Mai die stärkste Kraft bleibt. Die Chancen dafür stehen gut, sogar in der notorisch europakritischen CSU dürfte nun Frieden herrschen. Ein CSU-Mann, der für ganz Europa antritt, davon hätte nicht mal Strauß geträumt. Insofern dürfte Weber seinen EU-freundlichen Kurs nun problemlos durchsetzen.

Eine Mehrheit im Parlament wird Weber aber nur mit Unterstützung anderer Parteien haben. Seine von ihm selbst so gern gerühmten Fähigkeiten als Brückenbauer werden also noch benötigt werden, wenn er mit Sozialdemokraten, Liberalen und womöglich auch den Grünen ein Bündnis schmieden muss. Ein Bündnis, das den ständigen Attacken von womöglich erstarkten Nationalisten im Europaparlament standhalten muss.

Schieben Staats- und Regierungschefs den Spitzenkandidaten beiseite?

Zwar zweifelt kaum jemand daran, dass die EVP auch nach der Wahl die stärkste Kraft im EU-Parlament sein wird. Doch ob der EVP-Spitzenkandidat automatisch auch nächster Kommissionspräsident wird, wie Stubb bemerkenswert selbstsicher tönte, ist keineswegs ausgemacht.

Denn das hängt auch von den Staats - und Regierungschefs ab. Sie haben bereits klargemacht, dass es keinen Automatismus nach dem Motto gibt: der Wahlsieger wird Kommissionschef. Vor allem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron lehnt das Konzept des Spitzenkandidaten ab.

Viele erwarten daher, dass er seine Karten im Kampf um die europäischen Topjobs erst nach der Wahl ausspielt. Entscheidend wird dann sein, wie viel Autorität Angela Merkel hat, um Weber durchzusetzen - und auch, ob Weber ein starkes Wahlergebnis erzielt hat.

Würden die Staats- und Regierungschefs es wagen, einen gewählten Spitzenkandidaten per Hinterzimmer-Deal beiseite zu schieben? "Das wäre ein Rückschritt und würde die Stimmen von Millionen Wählern missachten", meint EVP-Vizechef und Wahlkampfmanager Dara Murphy. Denn der Spitzenkandidat werde nicht nur ein Mandat haben, sondern auch die Verpflichtung, seine Wahlversprechen einzulösen.

SPIEGEL ONLINE Weber-Wahlplakat

Weber gibt sich indes unbeeindruckt von der Debatte. "Die größte politische Familie hat mich zum Spitzenkandidat gewählt", sagt derCSU-Mann. Die Wähler müssten nun über das Programm und die Ideen der EVP entscheiden. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass hinterher jemand im Europäischen Rat sagt: 'Der Ausgang der Wahlen ist mir egal'", sagt Weber. Außerdem seien einige Staats- und Regierungschefs EVP beim Kongress gewesen.

Merkel: "Mein Herz schlägt für Manfred Weber"

Darunter auch Kanzlerin Merkel. Bislang hatte sich mehrdeutig über Weber und den Spitzenkandidaten-Prozess geäußert, in Helsinki aber fand sie nun aber ihre wohl wärmsten Worte für den CSU-Mann: "Lieber Alex, vielen Dank für deinen Wahlkampf", sagte sie zu Stubb, "aber du weißt, mein Herz schlägt für Manfred Weber."

Webers wichtigster Kontrahent heißt nun erst einmal Frans Timmermans, der für Europas Sozialdemokraten ins Rennen geht. Timmermans ist derzeit Erster Vizepräsident der EU-Kommission, spricht mehrere Sprachen und ist unter anderem für Fragen der Rechtstaatlichkeit zuständig. Er ist ein starker Kandidat, der allerdings für eine schwache Parteienfamilie antritt. Echte Chancen, Weber und die EVP von Platz eins zu verdrängen hat er nicht, weil die sozialdemokratischen Parteien derzeit in vielen EU-Ländern einen schweren Stand haben.

AP Obama-Wahlposter von 2008

Entsprechend wenig polarisierend zieht Weber in den Wahlkampf. Stattdessen versucht er es mit dem Image des bodenständigen Konservativen aus dem 1350-Einwohner-Dorf Wildenberg, der im Wahlkampf jetzt nur noch Manfred heißt. Jugendlich-cool soll dieser Manfred rüberkommen, und es gibt ein Plakat mit Webers Konterfei, das Barack Obamas legendärem Poster aus dem US-Wahlkampf von 2008 auffallend ähnelt. "Hope" stand damals darauf. Bei Weber singt stattdessen Freddy Mercury: "One voice, one hope."