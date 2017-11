Wahlkampf in Katalonien Rajoy appelliert an Unternehmer zu bleiben

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy ist erstmals seit der Kontrollübernahme der Zentralregierung in Katalonien in die Regionalhauptstadt Barcelona gereist. Er nahm dort an einer Wahlveranstaltung teil, bei der die Kandidaten seiner konservativen Volkspartei (PP) für die katalanischen Neuwahlen am 21. Dezember vorgestellt wurden. "Katalonien ist Spanien und Spanien ist Katalonien", sagte Rajoy unter dem Applaus seiner Parteikollegen.

In seiner Rede forderte er die "schweigende Mehrheit" auf, bei der Wahl ihre Stimme abzugeben - und dabei ihrer Ablehnung einer Abspaltung Ausdruck zu verleihen, damit in Katalonien wieder Normalität einkehren könne.

Rajoy appellierte an die Wirtschaft, der Region nicht den Rücken zu kehren. "Wir müssen das sensible, praktische, unternehmerische und dynamische Katalonien zurückbekommen, das so viel für den Fortschritt Spaniens und Europas getan hat", sagte Rajoy. Wegen der unsicheren Lage haben zahlreiche Firmen ihren Hauptsitz aus der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens abgezogen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnte im Oktober vor einer Rezession in Katalonien.

Trotz eines Verbots durch das Oberste Gericht Spaniens hatte die katalanische Regierung am 1. Oktober ein Referendum über eine Abspaltung von Spanien abgehalten. Dabei sprachen sich rund 90 Prozent der Wähler für die Unabhängigkeit aus, die Beteiligung lag aber bei nur 43 Prozent. Das Regionalparlament verabschiedete Ende Oktober trotz Warnungen der Zentralregierung eine Unabhängigkeitserklärung, woraufhin Rajoy erstmals den Artikel 155 der spanischen Verfassung anwandte und die Regionalregierung entmachtete.

Der abgesetzte Regionalpräsident Carles Puigdemont und vier seiner Minister setzten sich nach Belgien ab, um ihrer Verhaftung zu entgehen. Spanien beantragte über einen europäischen Haftbefehl die Auslieferung, der Antrag wird derzeit von der belgischen Justiz geprüft. Die meisten der früheren Minister der abgesetzten katalanischen Regionalregierung sitzen in Untersuchungshaft, ebenso die beiden Anführer großer katalanischer Unabhängigkeitsorganisationen. Am Samstag demonstrierten Hunderttausende Menschen in Barcelona für deren Freilassung.