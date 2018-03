Rassemblement National statt Front National (FN): Die Vorsitzende der französischen Partei, Marine Le Pen, hat einen neuen Namen für die Rechtspopulisten vorgeschlagen. Das gab die 49-Jährige bei einem Parteitag im nordfranzösischen Lille bekannt.

"Wir erleben einen historischen Moment", sagte Le Pen. Der neue Name solle ein "Aufruf sein, sich uns anzuschließen". Mit der Umbenennung will sie einen Neustart der Partei markieren und künftige Koalitionen mit anderen Parteien möglich machen. Sie versucht seit Jahren, der EU- und zuwanderungskritischen Partei ein besseres Image zu verleihen.

Front klinge zu militärisch, hatte Le Pen vor Kurzem gesagt. Rassemblement National lässt sich in etwa mit "Nationaler Zusammenschluss" oder "Nationale Sammlung" übersetzen. Er hat aber auch einen militärischen Anklang und bedeutet in diesem Kontext so viel wie "Aufmarsch".

Die FN-Mitglieder sollen nun per Briefwahl darüber abstimmen, ob die Partei tatsächlich Rassemblement National heißen soll. Le Pen rechnet Medienberichten zufolge damit, dass das Ergebnis frühestens in sechs Wochen feststehen wird. In einer Vorabbefragung der Mitglieder sprach sich eine knappe Mehrheit für die Umbenennung aus.

Als Parteichefin wiedergewählt

Marine Le Pen war auf dem Parteitag in Lille als Vorsitzende wiedergewählt worden - mit 100 Prozent der Stimmen, wie die Parteispitze mitteilte. Sie war die einzige Kandidatin bei der schriftlichen Mitgliederbefragung. An dem Kongress konnten alle Parteimitglieder teilnehmen, die sich zuvor angemeldet und zehn Euro bezahlt hatten.

Die 49-Jährige steht dem Front National seit 2011 vor. Sie übernahm den Vorsitz damals von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen, der den FN 1972 als rechtsextreme Partei gegründet hatte. Sie verordnete dem FN einen Kurs der "Entdämonisierung". Deshalb ließ sie ihren Vater 2015 aus der Partei ausschließen.

Jean-Marie Le Pen war wiederholt wegen Anstachelung zu Hass verurteilt worden - unter anderem wegen der Aussage, die Gaskammern der Nazis seien "ein Detail der Geschichte" des Zweiten Weltkriegs. Auf dem Parteitag in Lille wurde dem heute 89-Jährigen nun auch der Ehrenvorsitz entzogen.