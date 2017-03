Premier Rutte Niederländer sollen den "falschen Populismus" stoppen

Viel höher hätte Premier Mark Rutte die Bedeutung der Parlamentswahl in den Niederlanden am Mittwoch kaum hängen können. "Denkt an den Brexit. Wir dachten alle, das würde niemals passieren. Denkt an die US-Wahlen", sagte Rutte auf einer Pressekonferenz - offenbar ein Versuch, möglichst viele seiner Wähler an die Urne zu bekommen.

"Diese Wahlen sind entscheidend", sagte Rutte. Die Niederlande sollten das erste Land in Europa sein, das eine "falsche Art von Populismus" stoppt. Von der Wahl in den Niederlanden solle "ein Signal in die Welt" ausgehen, so der Premier.

In den Umfragen zur Wahl liegt Ruttes rechtsliberale VVD mit rund 16 Prozent vorne, dicht gefolgt von Geert Wilders' Partei für die Freiheit (PVV) mit zur Zeit rund 13 Prozent. Kurz vor dem Jahreswechsel hatte Wilders noch vor Rutte gelegen. Beide sollen am Montag in einem TV-Duell aufeinandertreffen. Wilders würde allerdings auch im Fall eines Wahlsieges wohl nicht an einer Regierung beteiligt werden: Die meisten Parteien schließen eine Zusammenarbeit mit ihm aus.

Rutte nahm bei seiner Rede Bezug auf die in diesem Jahr anstehenden Wahlen in Deutschland und Frankreich. In beiden Ländern verzeichnen einwanderungsfeindliche Parteien Zulauf: "Man kann sagen, dass diese Wahlen das Viertelfinale sind, um zu versuchen, den Sieg des falschen Populismus zu verhindern", sagte er über die Niederlande. "Die Halbfinals sind in Frankreich im April und Mai und das Finale ist in Deutschland im September."

In Frankreich steht im April die erste Runde der Präsidentschaftswahlen an, bei der die Kandidatin der rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, derzeit in Umfragen in Führung liegt. In Deutschland könnte die rechtspopulistische AfD im September erstmals in den Bundestag einziehen. Die Wahl in den Niederlanden gilt als wichtiger Stimmungstest.

Der Premier nutzt aktuell auch den Konflikt mit der Türkei, um sich als Landesvater zu profilieren. Er erteilte dem türkischen Außenminister nach Provokationen aus Ankara Landeverbot. Am Samstag eskortierte die niederländische Polizei die türkische Familienministerin zurück zur deutschen Grenze.