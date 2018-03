Euro-Reformen Rutte warnt Deutschland und Frankreich vor Alleingängen

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat Deutschland und Frankreich vor Alleingängen bei der Reform der Wirtschafts- und Währungsunion gewarnt. "Wir haben Reisefreiheit in der EU, und natürlich kann sich die neue Bundesregierung jederzeit mit der französischen Regierung treffen, ohne dass wir dabei sind", sagte Rutte dem SPIEGEL. "Das heißt aber nicht, dass wir und andere EU-Länder alles gut finden, was Deutsche und Franzosen vereinbaren. Wir nicken nicht einfach alles ab."

Rutte geht auf deutliche Distanz zu den Plänen der Bundesregierung in der Europapolitik. "Natürlich gibt es einige Schwerpunkte im Koalitionsvertrag, die uns beunruhigen, da will ich gar nicht drum herumreden", sagte er. Beispielsweise ist Rutte, anders als es die Große Koalition im Koalitionsvertrag ankündigt, nicht bereit, mehr Geld in das EU-Budget zu zahlen. Zwar müsse die EU künftig mehr Geld für den Schutz der Außengrenzen oder Innovation und Forschung ausgeben. "Ich finde aber, wir sollten das innerhalb des Budgets lösen."

Der Politiker der konservativ-liberalen Volkspartei für Freiheit und Demokratie lehnt zudem Überlegungen ab, den Europäischen Rettungsschirm ESM in das EU-Recht zu integrieren. "Um den ESM zur Gemeinschaftsinstitution zu machen, wäre eine Änderung der europäischen Verträge nötig, und dafür sehe ich nirgends irgendeine Bereitschaft", sagte Rutte. "Wir wollen, dass die Mitgliedsländer weiter das Sagen haben über den Währungsfonds. Es geht ja schließlich um ihr Geld."

DPA Angela Merkel, Emmanuel Macron

Rutte spricht sich gegen die Pläne des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Reform der Währungsunion aus. Für ihn stelle sich "die Frage, wie wir für Länder wie Frankreich, aber vor allem Italien Anreize schaffen können, Strukturreformen anzugehen. Dazu brauchen wir keinen europäischen Finanzminister."

Auch für das von Macron vorgeschlagene Eurozonenbudget, aus dem Mitgliedsländer in konjunktureller Schieflage Hilfe erhalten sollen, sieht er keine Notwendigkeit. "Meiner Ansicht nach ist zunächst jedes EU-Land selbst verantwortlich, sich für Krisen zu wappnen", sagt der niederländische Ministerpräsident. "Die beste Vorsorge sind solide Staatsfinanzen."

Bundeskanzlerin Merkel wird am Freitagnachmittag zu ihrer ersten Auslandsreise nach ihrer Vereidigung in Paris erwartet. Merkel will mit Präsident Macron über bilaterale, europapolitische und internationale Themen sprechen.