Mahnwachen Marokkaner gedenken ermordeter skandinavischer Studentinnen

Zahlreiche Marokkaner haben nach dem Mord an zwei skandinavischen Studentinnen in Marokko Mahnwachen aus Solidarität mit den Opfern gehalten. Allein vor der dänischen Botschaft in Marokkos Hauptstadt Rabat versammelten sich zwischen 100 und 150 Menschen. Sie zeigten rote Schals auf denen "Nein zum Terrorismus" stand.

Am Montag waren im Atlasgebirge südlich von Marrakesch die Leichen von zwei 24 und 28 Jahre alten Studentinnen aus Dänemark und Norwegen gefunden worden. Die beiden Frauen wanderten mit einem Zelt in der bei Bergsteigern beliebten Region um den Berg Toubka, dem höchsten Berg Nordafrikas.

Mutmaßlich terroristische Täter

Dutzende Teilnehmer aus verschiedenen politischen Parteien und zivilen Organisationen legten Blumen und Kerzen vor der norwegischen und später vor der dänischen Botschaft nieder. Sie stellten Plakate auf, die die Ermordung der beiden skandinavischen Touristen anprangerten und ihren Familien ihr Beileid und ihre Solidarität ausdrückten.

Die marokkanischen Ermittler nahmen inzwischen 13 Personen fest. Vier Verdächtige im Alter zwischen 25 und 33 Jahren seien laut marokkanischer Behörden Anhänger des Islamischen Staat. Demnach existiere ein mutmaßliches Video, indem sie ihren Führer Abu Bakr al-Baghdadi die Treue zusagten.