Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat den tödlichen Messer-Angriff in Marseille für sich beansprucht. Der Täter sei "Soldat" des IS, zitierte die auf Auswertung dschihadistischer Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group am Sonntag die IS-nahe Agentur "Amaq". Der Angreifer hatte Stunden zuvor zwei Frauen erstochen, bevor er von Soldaten erschossen wurde.

"Diese Tat könnte terroristischer Natur sein, aber derzeit können wir das nicht bestätigen", sagte der französische Innenminister Gérard Collomb. Die für Terrorfälle im ganzen Land zuständige Pariser Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.

Laut Polizeigewerkschaft Unsa-Police waren die Opfer 17 und 20 Jahre alt. Der Angriff ereignete sich zwei Tage vor der Parlamentsabstimmung über einen umstrittenen Entwurf für ein Anti-Terror-Gesetz. Demnach sollen bestimmte Maßnahmen des geltenden Ausnahmezustands in normales Recht überführt werden.

Den Ausnahmezustand hatte die Regierung des ehemaligen Präsidenten François Hollande nach den Pariser Anschlägen vom 13. November 2015 mit 130 Toten verhängt.