Deutscher IS-Kämpfer festgenommen Der Dschihadist aus Zeitz

Die Geschichte von Martin Lemke hat viele Überschriften: "Aus Zeitz zum Kalifat", "Vom Schweißer zum Extremist", "Vom Fußballer zum Folterer". Über kaum einen Deutschen, der sich in den vergangenen Jahren der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien anschloss, ist derart viel bekannt und geschrieben worden, wie über den 28-jährigen Martin Lemke.

Und das hat mehrere Gründe: Der gelernte Schweißer aus Sachsen-Anhalt diente sich nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden weit nach oben in der IS-Hierarchie, galt als Führungsfigur. Laut einem Bericht der "Zeit" arbeitete er zwischenzeitlich in einem Gestapo-ähnlichen Sicherheitsdienst des IS.

Er wird verdächtigt, gefoltert und womöglich gemordet zu haben. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen diverser Terrordelikte. Dem SPIEGEL liegen zahlreiche Dokumente der Sicherheitsbehörden über Lemke vor.

Ende Januar nahmen Soldaten der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) einen Mann mit dem Namen Abu Yasir al-Almani nahe der irakischen Grenze fest. Die Terrormilz befindet sich in dem Land schon seit Längerem auf dem Rückzug, Tausende frühere Mitglieder des IS sitzen bereits in Lagern der syrischen Kurden fest.

So nun auch Abu Yasir al-Almani, der kein anderer als Martin Lemke ist. Jener Mann, der an Weihnachten 1990 in Sachsen-Anhalt zur Welt kam, sich als junger Erwachsener radikalisierte und 2014 in Richtung Syrien aufbrach, um Teil des islamistischen Terrors zu werden.

Lemke war nicht allein, als er von den Soldaten festgenommen wurde - begleitet wurde er von zwei deutschen Ehefrauen, Sabrina und Leonora. Letztere war erst 15 Jahre alt, als sie nach Syrien ausreiste, sich dem IS anschloss und ihn kurze Zeit später heiratete. Inzwischen hat sie zwei Kinder von ihm.

AFP Leonora

Der Umgang mit mutmaßlichen IS-Kämpfern wie Lemke hat sich seit dem Wochenende zu einem der derzeit umstrittensten Themen in Deutschland entwickelt.

Angestoßen hat sie US-Präsident Donald Trump, der von europäischen Ländern forderte, IS-Kämpfer aus Syrien oder Irak zurückzunehmen. Bisher ist sich die Bundesregierung uneins, wie sie mit den deutschen Terrorhelfern umgehen soll und welche Gefahren eine Rücknahme bergen würde.

Die inzwischen 19-jährige Leonora, Lemkes zweite Frau, stellte nach ihrer Festnahme die Ausreise nach Syrien als Fehler dar: "Ich war ein wenig naiv. Ich war gerade erst zwei Monate zum Islam konvertiert". Beide Frauen beteuerten, dass ihr Ehemann für die IS-Miliz nur als Techniker tätig gewesen sei und Computer und Handys repariert habe. Eine Darstellung, die Fragen aufwirft.

Doch wie konnte sich der unauffällige Mann überhaupt derart verändern?

Spätestens seit 2011 begann die Wandlung Lemkes, sein Interesse für die islamistische Welt wuchs zusehends. Über verschiedene Wege kommt er mit dem Koran in Verbindung, ist fasziniert, beschäftigt sich intensiv mit der Glaubensschrift. Erst sind es nur kleine Anzeichen einer Veränderung. Erst isst er nach dem Fußball keine Bratwurst mehr, schreibt die "Zeit" in einer Rekonstruktion . Dann fordert er plötzlich einen Gebetsraum für Muslime in der Stadt.

Verdächtige Facebook-Posts

Ende 2012 schreibt er bereits auf Facebook: "Muslime werden siegen, denn die Kuffar (Ungläubige) lieben ihr Leben . Wir schauen in den Lauf der Waffe und sehen das Paradies." Die Sicherheitsbehörden haben Posts wie diese minutiös dokumentiert.

Sie belegen auch ein wachsendes Engagement in der Leipziger Al-Rahman-Moschee in Leipzig. In der Stadt hatte er ab Anfang 2013 bis zu seiner Ausreise nach Syrien seinen Hauptwohnsitz. Der Verfassungsschutz beobachtete eine zunehmende Radikalisierung und stellte Verbindungen zu Personen mit dschihadistischem Hintergrund fest.

Auch mit dem Hassprediger Abu Walaa, der seit einiger Zeit vor Gericht steht, ist er zwischenzeitlich in Kontakt, erhält von ihm offenbar einen Reisekostenzuschuss. Im Herbst 2014 reist Lemke mit seiner Frau Sabrina, die ebenfalls konvertiert ist, und dem Sohn nach Syrien aus. Später soll er neben der damals 15-Jährigen Leonora noch eine weitere Frau geheiratet haben, wie aus mehreren Berichten hervorgeht.

Eine Verwandte kann die Wandlung des eher unauffälligen Jungen zum mutmaßlich äußert einflussreichen IS-Mann bis heute nicht nachvollziehen. Sie erinnert sich in der "Mitteldeutschen Zeitung" an eine glückliche Zeit, Auftritte bei einer Mini Play Back Show, aber auch Phasen, in denen er angeblich herumgeschubst und gemobbt wurde. Das habe etwas mit ihm gemacht, sagte sie dem Blatt.

Von Lemke wird angenommen, dass er sich bis zu seiner Festnahme in den kleiner werdenden IS-Rückzugsorten aufhielt, berichtet die "Zeit".