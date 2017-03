Zum Tode von Martin McGuinness Ein Mann wie Nordirland

Es gibt ein Foto vom 8. Mai 2007, das eine Szene zeigt, die für alle Nordiren nur wenige Jahre zuvor unvorstellbar gewesen wäre: Protestantenführer Ian Paisley steht Schulter an Schulter neben einem lachenden Katholiken Martin McGuinness von der Irischen Republikanischen Armee (IRA). Es war der Tag, als die prominentesten Vertreter der radikalen Strömungen der nordirischen Gesellschaft Partner in gemeinsamer Regierungsverantwortung wurden. Das Bündnis hielt, und mit ihr die weitgehend friedliche Koexistenz von Protestanten und Katholiken.

Der jetzt verstorbene McGuinness und Paisley waren in der öffentlichen Wahrnehmung als meist grimme Gestalten wahrgenommen worden, die mit den dunkelsten Kapiteln der jüngeren Geschichte in Verbindung standen. Paisley, einer der Mit-Verursacher und schärfsten Anheizer des Nordirlandkonfliktes, regierte mit einem Mann, der seine Karriere in den frühen Siebzigern als Terrorist der IRA begonnen haben soll. Spätestens 1979 soll er zum Chef dieser paramilitärischen Untergrundorganisation aufgestiegen sein.

Dass ausgerechnet diese zwei - und in Paisleys Nachfolge später Peter Robinson - den Friedensprozess in Nordirland über ein Jahrzehnt prägen und stabilisieren sollten, kann man als Ironie der Geschichte werten. Folgt man jedoch McGuinness Spuren in diese Geschichte, entdeckt man letztlich nur Kontinuität.

Der Paramilitär

James Martin Pacelli McGuinness wurde am 23. Mai 1950 in der Stadt Derry geboren. Die Familie residierte auf der Lone Moor Road, die sich oberhalb der berühmten Bogside erstreckt: Hier brach Ende der Sechzigerjahre der Nordirlandkonflikt auf. McGuinness hatte in seinem Elternhaus quasi einen Logenplatz, den vollen Überblick über den wachsenden Wahnsinn unten im Tal: Als die Panzer die Bogside abriegelten, als die Straßenschlachten immer hitziger wurden, stand auch er bald unter den wütenden Jungen unten im Kessel.

19 Jahre jung, intelligent und eloquent, dauerte es nicht lange, bis ihn 1969 die sich gerade wieder formierenden Paramilitärs rekrutierten. Binnen Monaten stieg er zum stellvertretenden Commander der sogenannten Derry-Brigade auf. Drei Jahre später entsandte ihn die IRA zusammen mit dem nur zwei Jahre älteren Gerry Adams zu ersten Verhandlungen mit den Briten nach London.

Schon das etablierte McGuinness und Adams 1972 als führende Vertreter ihrer "Community", der republikanisch gesinnten Katholiken. Doch anders als viele der älteren IRA-Führer hatten die zwei Youngster auch eine politische Agenda, die über den religiös-ethnisch geprägten Konflikt hinausging: Als eine Art doppelte Führungsspitze zog McGuinness die IRA und Adams deren politischen Flügel Sinn Fein, dessen Vorsitz er 1983 übernahm, zunehmend nach links. Adams und McGuinness begannen, öffentlich eine sozialistische Vision für einen gesamtirischen Frieden zu propagieren.

Der Teil-Volksvertreter

Die Hardliner in der IRA rumorten, aber der "weiche", auf Politik setzende Kurs fand Unterstützung ganz oben im sogenannten Army Council: McGuinness bestritt bis an sein Lebensende, dass er zu diesem Zeitpunkt der die Fäden ziehende Chef der Terrorgruppe war. Die Briten gehen aber davon aus, und auch in Nordirland zweifelt niemand daran.

Unbestritten ist, dass der erfolgreiche Versuch, den Konflikt von der Straße auf die politische Plattform und schließlich in die Parlamente zu verlagern, erst die Voraussetzung für den folgenden Friedensprozess schuf. Ohne McGuinness, den mutmaßlichen Terror-Anführer und möglichen Mord-Auftraggeber früherer Jahre, wäre eine Aussöhnung nie zustande gekommen: Adams entwarf die Programme, und McGuinness sorgte dafür, dass die Radikalen ruhig blieben.

Autorität und Bindungskraft von McGuinness erwiesen sich als groß genug, die meisten Kämpfer dazu zu bewegen, die Waffen niederzulegen. Bei der Vergabe des Friedensnobelpreises 1998 blieben die als belastet geltenden Adams, McGuinness und Paisley unberücksichtigt. Doch McGuinness und Adams feierten den Friedensschluss offen auch als ihren Sieg.

Zurecht: Der nordirisch-katholische Aufstand hatte als emanzipatorische Bewegung begonnen, die fatal eskalierte. Der Friedensschluss erfüllte nicht nur die ursprünglichen Forderungen. Er sorgte sogar dafür, dass es ein Hinwegregieren über die Interessen der vermeintlichen Minderheiten in Nordirland nie mehr geben würde.

Der Frieden leitete aber auch die letzte Phase in der Karriere von McGuinness ein. Er bewies sein Talent zum Staatsmann. Immer wieder zeigte er die Fähigkeit zum Kompromiss. Man sagt ihm nach, dass er hart und laut werden konnte - aber auch, dass er umgänglich, humorvoll und fair war. Selbst in der Kooperation mit Paisley, quasi seinem Gegenbild: Wenn diese zwei miteinander konnten, wieso sollte es dann nicht klappen mit dem Frieden?

McGuinness schrieb sich von seiner Jugend an über 48 Jahre in die Geschichte Nordirlands ein. Wie wenige andere war er absolut ein Kind seiner Zeit: Ein Vertreter und Verteidiger seines Bevölkerungslagers, in Krieg wie Frieden - ein Mann wie Nordirland einmal war.

Wie es einmal wird, hängt nun von denen ab, die auf ihn folgen. Mit McGuinness tritt die kämpfende Bürgerkriegsgeneration aus der aktiven Politik Nordirlands ab. McGuinness steht dafür, dass auch diese Generation am Ende nichts als den Frieden wollte.