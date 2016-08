EU-Parlamentschef Schulz trifft Erdogan: "Wir brauchen einander"

Das Verhältnis der EU zur Türkei war in den vergangenen Wochen, vorsichtig formuliert, angespannt. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hält eine erneute Annäherung aber trotzdem auch unter Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan für möglich. "Wir standen Erdogan früher nahe, wir haben uns voneinander entfernt, aber es spricht nichts dagegen, dass wir die Zukunft unserer Beziehungen erneut mit Erdogan gestalten können", sagte Schulz SPIEGEL ONLINE vor Beginn seines Besuches in Ankara. "Wir brauchen einander."

Schulz wird Erdogan heute am späten Nachmittag in Ankara treffen. Dabei will er die Türkei mahnen, nach der Niederschlagung des Putschversuches zu rechtstaatlichem Verhalten zurückzukehren. "Die Menschen in der Türkei haben sich in der Nacht des Putsches mutig den Soldaten in den Weg gestellt", sagt er. "Vielleicht haben wir Europäer die Emotionen, die damit verbunden waren, unterschätzt."

Allerdings, so Schulz im Flug nach Ankara vor Journalisten, rechtfertige dies nicht die anschließenden Säuberungsaktionen gegen Presse, Parlamentarier, Rechtsanwälte und Lehrer. Zudem will Schulz Erdogan auch vor einer weiteren Eskalation der Auseinandersetzung mit den Kurden warnen: "Mit militärischen Mitteln wird sich der Konflikt nicht lösen lassen."

Schulz ist der erste Chef einer EU-Institution, der Erdogan seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli trifft. Sein Besuch ist der Beginn einer diplomatischen Offensive, mit der die Europäer ihre Beziehungen zur Türkei wieder auf eine bessere Grundlage stellen wollen. Neben Erdogan plant Schulz, Premierminister Binali Yildirim und Vertreter türkischer und kurdischer Oppositionsparteien zu treffen. Zudem wird Schulz das Parlamentsgebäude besichtigen, das in der Putschnacht beschossen worden war.

In der Vergangenheit klare Worte zu Erdogans Regierungsstil

Für die Europäer sind gute Beziehungen zur Türkei nicht zuletzt wegen der Flüchtlingskrise entscheidend. Der Flüchtlingsdeal der EU mit den Türken sieht vor, dass die Türkei die Überfahrt von Flüchtlingen nach Griechenland verhindert. Im Gegenzug erhält das Land mehrere Milliarden für eine bessere Versorgung der Flüchtlinge. Zudem hat die EU zugesagt, der Türkei Kontingente von in das Land geflüchteten Syrern abzunehmen und die Verhandlungen über die Visaliberalisierung zu beschleunigen.

Schulz hatte in der Vergangenheit immer wieder klare Worte gegen den zunehmend autokratischen Regierungsstil Erdogans gefunden. Die Türkei sei "auf dem Weg, in einen Ein-Mann-Staat verwandelt zu werden, in dem jeder, der Erdogan kritisiert, zu einem Feind der Türkei erklärt wird", sagte er, nachdem Erdogan den gescheiterten Putschversuch dazu nutzte, um Tausende von Gegnern aus Ämtern und Behörden zu entfernen.

Gleichzeitig mit Schulz besucht EU-Flüchtlingskommissar Dimitri Avramopoulos Ankara. Und das ist erst der Auftakt der Kontaktoffensive: EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker wird mit Erdogan am Rande des G-20-Gipfels am Wochenende in China sprechen. Für kommende Woche haben sich zudem EU-Chefdiplomatin Federica Mogherini und EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn in der Türkei angemeldet.