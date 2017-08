Festnahme von Dogan Akhanli "Ungeheuerlicher Vorgang"

Die deutsch-türkischen Beziehungen sind seit Monaten angespannt, unter anderem wegen der Verhaftung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel und des deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner. Nun kommt ein neuer Fall hinzu: Der deutsche Schriftsteller Dogan Akhanli wurde in Spanien aufgrund eines internationalen türkischen Haftbefehls festgenommen.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sprach in der "Bild am Sonntag" ("BamS") von einem "ungeheuerlichen Vorgang". "Das Verhalten von Präsident Erdogan trägt inzwischen paranoide Züge", sagte er der Zeitung. "Es muss mit aller Vehemenz darauf gedrungen werden, dass Herr Akhanli nicht in die Türkei ausgeliefert wird und stattdessen schnellstmöglich freigelassen wird."

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, man werde in dem Fall auf die spanischen Behörden zugehen. Der türkischstämmige Deutsche, der alleinig die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, war am Samstagmorgen auf Betreiben der Türkei im Urlaub in Granada festgenommen worden. Was ihm vorgeworfen wird, war zunächst unklar.

imago/ Horst Galuschka Schriftsteller Dogan Akhanli

Es sei schon ein Skandal, wenn Erdogan in der Türkei unschuldige Menschenrechtsaktivisten und Journalisten verhaften lasse, sagte Schulz der "BamS" weiter. "Wenn er dies nun auch außerhalb des Territoriums der Türkei versucht, müssen wir uns als Europäer dem entschlossen entgegenstellen und sagen: So nicht!"

Vor rund zehn Tagen war spanischen Medienberichten zufolge bereits der schwedische Schriftsteller Hamza Yalcin wegen eines türkischen Haftbefehls in Barcelona festgenommen worden. Nach einem Bericht von "ElPeriodico" wird ihm Beleidigung Erdogans vorgeworfen. Zudem soll er Mitglied einer linksradikalen, terroristischen Vereinigung sein. Über seine Auslieferung muss die spanische Justiz erst noch entscheiden.

"Die jetzigen Festnahme zeigt den Versuch Erdogans, seine Macht über die Grenzen seines Landes hinaus auszudehnen und weltweit gegen unliebsame und kritische Stimmen vorzugehen", teilte der deutsche Anwalt von Akhanli, Ilias Uyar, auf seiner Facebook-Seite mit. Er forderte die sofortige Freilassung seines Mandanten. Akhanli sei Mitglied in der internationalen Schriftstellervereinigung PEN. In seinen Werken setze er sich unter anderem für das Gedenken und die Aufarbeitung des Völkermords an den Armeniern ein.