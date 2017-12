Polens neuer Premier Morawiecki Kaczynskis nächster Vasall

Sie werden Mateusz Morawiecki zum Premier wählen, obwohl sie ihn eigentlich nicht mögen. Aber so ist das bei der PiS, der in Polen regierenden nationalkonservativen Partei: Wenn der Chef, Jaroslaw Kaczynski, das sagt, dann wird es auch so gemacht. Der "Prezes", wie sie ihn nennen, hat nach zwei Jahren im Amt die Premierministerin Beata Szydlo abberufen. Als neuen Regierungschef erkor er den 49-jährigen Wirtschaftswissenschaftler aus - für die PiS eine ungewöhnliche Wahl. Doch von einem Kurswechsel kann noch lange keine Rede sein.

Morawiecki ist in allem das Gegenteil seiner Vorgängerin: Er wohnt in der Hauptstadt Warschau, er kommt aus dem Business, stand jahrelang an der Spitz der Bank Zachodni WBK, er verdiente Millionen. Er hat bei der Deutschen Bundesbank hospitiert, er hat in Hamburg, den USA und in Basel studiert. Morawiecki verhandelte für sein Land mit der EU den Beitritt Polens herbei, er beriet die liberale Vorgängerregierung in Wirtschaftsfragen. Er spricht Deutsch, Englisch, Russisch.

AFP Jaroslaw Kaczynski mit Beata Szydlo

Szydlo war mit ihrem Charme einer treusorgenden Mutter aus der Provinz und mit dem Charisma einer Elternratsvorsitzenden eine ideale Identifikationsfigur für das kleinbürgerliche Provinz-Polen. Es ist auch ihr Verdienst, dass die PiS bei Umfragen Rekord-Zustimmungswerte hat.

Morawiecki aber gehört genau zu jener weltgewandten, wohlhabenden Elite, die die PiS eigentlich hasst. Dass sich am konfrontativen Kurs des Landes unter ihm etwas ändert, ist aber kaum zu erwarten. Er wird im Streit mit der EU nicht ernsthaft einlenken, etwa die umstrittene Verfassungsgerichtsreform rückgängig machen oder plötzlich Flüchtlinge ins Land lassen.

Dennoch scheint die Idee zu sein, das Klima nach Brüssel zumindest atmosphärisch zu verbessern. Beata Szydlo hatte sich dort unmöglich gemacht, etwa als sie im Frühjahr als Einzige gegen die Wiederwahl ihres Landsmannes Donald Tusk zum Präsident des Europäischen Rates stimmte. Seitdem gilt Polen als national-verbohrter Bremser in Brüssel.

Am Donnerstag erst reichte die EU-Kommission Klage gegen Polen, Ungarn und Tschechien vor dem Europäischen Gerichtshof ein, weil die Länder sich beharrlich weigern, auch nur ein paar Tausend Flüchtlinge aufzunehmen.

Dass Polen wirklich Sanktionen drohen, ist sehr unwahrscheinlich. Dass dem Land im von der EU angestrengten Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit die Stimme entzogen wird, ist beinahe ausgeschlossen.

Was die Regierung zu Recht aber fürchtet, sind informelle Abstrafungen. Das widerspenstige Warschau könnte in Zukunft schlechter abschneiden, vor allem wenn es in Verhandlungen um Geld geht. Hier soll der konziliante Morawiecki eingreifen. Aber ob flüssiges Englisch reicht, Polens ramponierten Ruf zu retten?