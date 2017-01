Italiens Ex-Premier Renzi Der Glücksritter von Rom hat sich verzockt

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Es könnte ein schönes Jahr werden für Paolo Gentiloni. Das ist der Mann, bei dem jeder Italiener, der ihn im Fernsehen sieht, fragt, wer das eigentlich ist. "Paolo wer?", sagten die meisten, als der stille 62-Jährige im Dezember Regierungschef wurde.

Dabei sitzt der Abkömmling eines alten Adelsgeschlechts seit 2001 im römischen Parlament, die vergangenen zwei Jahre war er sogar Außenminister. Es hat nur keiner gemerkt.

Seine Tweets sind spannend wie Zeitansagen, seine Auftritte einschläfernd. Selbst im Ärger bleibt er leise. Als er erfuhr, dass die Rettung der maroden Bank Monte dei Paschi ein paar Milliarden Euro mehr kostet als gedacht, war es wohl Ausdruck höchster Verstimmung, als er sagte, es habe ihn "ein bisschen überrumpelt, Neuigkeiten so 'ex abrupto' zu bekommen".

Genau deshalb hat Ex-Premier Matteo Renzi Gentiloni ja ausgesucht, als er wie versprochen nach dem verlorenen Verfassungsreferendum im Dezember seinen Regierungssitz räumte. Der stille, konturlose Mann sollte seinen Platz warmhalten, bis Renzi die nächsten Wahlen gewinnt und wieder in den Regierungs-Palazzo Chigi einzieht.

Doch vielleicht wird Renzi länger darauf warten müssen, als er dachte.

Gentiloni könnte Gefallen an seinem Übergangsjob finden. Wer Italien regiert, darf sich in diesem Jahr auf großen Bühnen präsentieren:

Er ist Gastgeber des G7-Gipfels, zu dem sich die führenden sieben westlichen Industrienationen im Mai im sizilianischen Küstenstädtchen Taormina versammeln.

Er ist in New York gefragt, weil Italien dieses Jahr nicht-ständiges Mitglied im Uno-Sicherheitsrat ist.

Er soll eine wichtige Rolle bei der Wiederannäherung von Europa und Russland übernehmen.

Er ist in Brüssel gefragter denn je, weil London nach dem Brexit-Votum als EU-Macht weitgehend ausfällt.

Bei den meisten Auftritten dürften die Akteure froh sein, wenn nicht Matteo Renzi Italien repräsentiert. Der designierte US-Präsident Donald Trump mag Renzi nicht, weil er sich offen für Rivalin Hillary Clinton ausgesprochen hatte. Berlin traut ihm nicht, weil er mal dies und mal jenes will und verspricht. In Brüssel nimmt man ihm krumm, dass er sich daheim antieuropäisch gibt, wenn es ihm nützlich erscheint. In Moskau hält Außenminister Sergej Lawrow, so heißt es, mehr von seinem bisherigen Amtskollegen Gentiloni als vom glamourösen Renzi. Kreml-Chef Wladimir Putin schickte nette Grußworte zum Amtsantritt.

DPA Paolo Gentiloni



Der regierende Langweiler in Rom könnte nicht mehr allzu erpicht darauf sein, dass bald neu gewählt wird. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella will das ohnehin nicht. Für den früheren Verfassungsrichter zählt die Staatsräson mehr als Renzis Karriere. Solange dessen sozialdemokratische Partei PD eine Mehrheit im Parlament habe, müsse sie "einen Ausweg im Interesse des Landes finden", hat er Renzi gesagt.

Zudem müsse einiges getan werden, bevor ein Wahlkampf das Land für Monate lähmt. Das Wahlgesetz muss geändert werden, weil das derzeit geltende nur für die Abgeordnetenkammer, nicht für den Senat gilt. Es gilt, Italiens wacklige Banken zu sanieren und mit dem Wiederaufbau der von den Erdbeben zerstörten Landstriche zu beginnen.

Auch in der PD sind viele Akteure nicht auf frühe Wahlen aus. Die wären nämlich ziemlich riskant.

Die alte Partei gibt es eigentlich nur noch auf dem Papier. In ihr stehen sich zwei Gruppen zunehmend unversöhnlich gegenüber: Auf der einen Seite steht der Mehrheitsflügel, die "Renzi-Partei", in dem sich viele Ex-Christdemokraten sammeln. Auf der anderen Seite befindet sich die Linke, deren ältere Semester noch in den kommunistischen Parteien beheimatet waren und deren jüngere eine radikal andere Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik wollen als die von Renzi. Die Partei könnte jederzeit auseinanderbrechen. Wahlkampf erscheint vielen zurzeit zu riskant.

Eigentlich schrumpft die Lust auf vorzeitige Wahlen allerorten. Nur Beppe Grillo, Matteo Renzi und deren eingefleischte Anhänger wollen nicht bis zum Frühjahr 2018 und damit dem planmäßig anstehenden Termin warten.

AFP Beppe Grillo



Beide haben gute Gründe: Populist Grillo hat Angst, dass seine Fünf-Sterne-Bewegung bis dahin weiter an Glanz verliert - etwa durch die Pleiten-Pech-und-Pannen-Stadtregierung im römischen Rathaus.

Renzi hat Sorge, dass er im alltäglichen Hickhack seiner Partei zu viele Schrammen abbekommt. Wenn seine Partei auseinanderfliegt und er die unbequemen Linken loswird, käme ihm das gerade recht - so tuscheln sie in der Partei. Dann müsste es zu vorzeitigen Wahlen kommen, und er könnte, so das Kalkül, in der Mitte umso mehr Stimmen holen.

Neuwahlen glichen also einer Partie mit hohem Risiko, gespielt von zwei Hasardeuren. Nach dem derzeit gültigen Wahlrecht bekäme die siegreiche Partei nämlich die absolute Mehrheit der Mandate. Sie muss dafür entweder mindestens 40 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang holen oder ersatzweise die Stichwahl der beiden stärksten gewinnen. Zur Wahl antreten dürfen, anders als bislang, nur einzelne Parteien, keine Koalitionen.

Das bedeutet nach heutigem Stand: Entweder holt Renzi alles oder der Ex-Komiker Grillo übernimmt Italien.

Zusammengefasst: Matteo Renzi ist im Dezember als italienischer Regierungschef zurückgetreten, nachdem er ein Verfassungsreferendum verloren hat. Sein Kalkül seither: Er setzt auf Neuwahlen noch im Frühjahr 2017, will so an die Macht zurückkehren. Als Nachfolger präsentierte er Paolo Gentiloni - der sollte gewissermaßen den Platz warmhalten. Doch Gentiloni könnte Gefallen an seinem Übergangsjob finden und nicht mehr allzu erpicht auf baldige Wahlen sein. Dafür schwindet auch zunehmend die Unterstützung im Land. Italiens Präsident ist ohnehin dagegen.