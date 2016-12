Verfassungsreform gescheitert Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi tritt zurück

Der italienische Regierungschef Matteo Renzi hat nach dem Scheitern des Referendums über die Verfassungsreform seinen Rücktritt angekündigt. Das Ergebnis sei eindeutig, und er übernehme die volle Verantwortung, sagte Renzi in seinem Amtssitz, dem Palazzo Chigi in Rom. Die Gegner der von ihm vorangetriebenen Verfassungsreformen hätten einen "außerordentlich deutlichen" Sieg errungen. Er werde am Montag bei Staatspräsident Sergio Mattarella sein Rücktrittsgesuch einreichen.

Renzi äußerte sich rund eine Stunde nach Bekanntwerden der ersten Hochrechnungen zum Referendum: Den ersten Zahlen zufolge stimmten knapp 60 Prozent der Wähler gegen die Verfassungsänderung und etwa 40 Prozent dafür.

Zwar ging es bei dem Referendum vor allem um die Zusammensetzung und Kompetenzverteilung der zwei Kammern des römischen Parlaments. Doch der sozialdemokratische Regierungschef hatte es auch zur Abstimmung über die Zukunft seiner Regierung erhoben und angekündigt, im Fall eines Scheiterns der Reform zurückzutreten.

An der Abstimmung hatten sich bis zu 70 Prozent der rund 47 Millionen Wahlberechtigten beteiligt, wie das Innenministerium in Rom mitteilte. Die Eurokritiker der oppositionellen Fünf-Sterne-Bewegung mit ihrem Anführer Beppe Grillo, die fremdenfeindliche Lega Nord und die konservative Partei Forza Italia des früheren Regierungschefs Silvio Berlusconi hatten alle gegen die Reform mobil gemacht.

Asselborn: "Keine Niederlage für Europa"

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn erwartet eigenen Angaben zufolge zunächst keine drastischen Folgen für die Europäische Union. "Ich sehe keine Niederlage für Europa", sagte er am späten Sonntagabend. "Italien hat über eine Reform abgestimmt. Es wäre falsch, das jetzt auf die europäische Ebene zu ziehen. Das war eine innenpolitische Auseinandersetzung."

Allerdings befürchtet er Turbulenzen für den Euro, sollte es in Italien eine längere Phase der Unsicherheit geben, sagte Asselborn. "Für den Euro wäre es schlecht, wenn sich die Regierungskrise lange hinzöge."