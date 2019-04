Italiens Rechte begehrt auf und lockt Partner Salvinis Marsch gen Brüssel

Montag, der 8. April 2019, ist ein wichtiger Tag für Matteo Salvini, Lega-Sekretär und Vizepremier in der römischen Regierung: Im Mailänder Hotel Gallia meldet er seinen Anspruch auf die Führung der nationalistischen Rechten in Europa an. "Ein Europa der Vernunft" will er angeblich schaffen, denn "die Völker begehren auf".

In Italien ist der "Capitano", wie er sich selbst taufte und seither von seinem Anhang wunschgemäß umjubelt wird, längst die neue Lichtgestalt für viele - von bürgerlich-konservativen Wählern bis hin zu den Radikalen am ganz rechten Rand des Spektrums. Nun will er auch die rechte Hauptrolle in der europäischen Politik übernehmen.

Und er macht es zuletzt geschickter. Seine früheren "Raus aus der EU"- und "Raus aus dem Euro"-Sprüche sind verstummt. Er polemisiert nicht mehr gegen Europa generell, das schreckt zu viele ab. Er kämpft gegen das Europa der "Funktionäre in Brüssel". Jenes Europa, das von Christ- und Sozialdemokraten und deren Helfershelfern zu einem Kontinent voller Flüchtlinge und zu einem Hort von "Armut, Unsicherheit und Streit" geworden ist. Nicht ab-, sondern aufräumen will er. "Europa ankurbeln". So sagt er das. Und viele finden das prima.

Die großen Köpfe der europäischen Rechten, Frankreichs Marine Le Pen und Ungarns Viktor Orbán, waren bei der Europawahlkampf-Präsentation in Mailand nicht dabei. Orbán will bis zu den Wahlen lieber noch in der Christdemokraten-Fraktion im Straßburger Parlament bleiben. Le Pen hatte zeitgleich eigene Wahlkampftermine. So schrumpfte das eigentlich als großes Ereignis geplante Meeting zur eher bescheidenen Pressekonferenz.

Aber Salvini wirkte deshalb nicht allzu traurig. Schließlich konnte er so ungestört seine One-Man-Show zelebrieren: Er, der sich schon als neuer, großer Anführer der europäischen Rechten zu sehen scheint. "Faschisten, Kommunisten, rechts und links", das Gezänk von gestern interessiert ihn nicht mehr, behauptet er "und 500 Millionen europäische Bürger blicken in die Zukunft". In der werden Salvini und seine Freunde "mit gemeinsamen Werten" an einem schönen, heilen Europa arbeiten: "Die Grenzen kontrollieren, den Kampf gegen Terrorismus und Extremisten" aufnehmen.

Mit dabei: Lega-Partner AfD

Zu den politischen Freunden, die aus dem Ausland zur Lega-Präsentation in Mailand geladen und auch gereist waren, gehörte Jörg Meuthen von der AfD. Der wurde zwar in italienischen Medien als "ziemlich unbekannt" bezeichnet. Dessen Partei hat Salvini freilich schon fest eingebucht in seinem europäischen Parlamentsverbund, den er derzeit bastelt.

Etwa zehn Sitze im Europäischen Parlament, so die Prognosen, könnten die deutschen Rechtsaußen einbringen, knapp über 20 die Le-Pen-Wähler in Frankreich, mit 27 Sitzen rechnet Salvini für seine Lega. Das ist noch nicht so richtig viel.

Aber nach den Wahlen, so die Erwartung, käme auch Orbáns Ungarn-Truppe dazu, mit vielleicht 13 Sitzen. Und wenn Ungarns Rechte kommt, macht womöglich auch die polnische mit. Gespräche darüber laufen mit der PiS-Partei. Die wird auf 24 Sitze taxiert. Und dann sollen ja noch ein paar Finnen, Dänen und Österreicher dazu stoßen. Zwischen 70 und 100 Stimmen - so die Spanne der Prognosen - könnte die radikale Rechte im EU-Parlament erobern. Das wird nicht für die Mehrheit reichen. Aber genug, dass aus dem nationalistischen Spuk von gestern ein unüberseh- und unüberhörbares Stück europäischer Realität wird.

Vorspiel für Europa?

Was das bedeutet, kann man derzeit schon in Italien studieren. Salvini, eigentlich der kleine Koalitionspartner - die Kollegen von der 5-Sterne-Bewegung hatten bei den Parlamentswahlen knapp 33 Prozent der Stimmen geholt, die Lega nur 17 Prozent - hat sich längst zum starken Mann der Regierung entwickelt. Seine Lega legt in fast allen Regional- oder Kommunalwahlen mächtig zu, ist in den aktuellen Umfragen die mit Abstand führende Partei des Landes.

Remo Casilli/REUTERS Salvini posiert mit Maschinengewehr im Oktober 2018

Alles dank Salvini, lobpreisen ihn Anhänger, wie der 71-jährige Europaabgeordnete Mario Borghezio. Salvini sei "tüchtig als Minister und gleichzeitig im permanenten Wahlkampf, er stehe bei den einfachen Leuten und wecke das Interesse von Putin und Trump". Und ebenso wie diese beiden hegt er wenig Skrupel:

So erklärt er Libyen zum "sicheren Hafen", wohin man Flüchtlinge, die übers Mittelmeer kommen, getrost zurückschicken könne. "Das sagt nicht nur Salvini", verkündet er, "sondern auch die EU-Kommission". Tatsächlich sagt die das genaue Gegenteil.

So zerstört er das Erfolgsmodell für die Integration von Migranten - die in Italiens Süden ein siechendes Dorf mit viel Arbeit zu neuem Leben gebracht haben - mit Anschuldigungen gegen den Bürgermeister. Der kommt in Haft, in Hausarrest. Dann wird er juristisch voll rehabilitiert - aber sein Modelldorf ist tot, die Migranten von der Staatsmacht vertrieben.

So verkündet er: "Wenn Du bewaffnet und maskiert in mein Haus kommst, habe ich das Recht, mich und meine Familie zu schützen - ohne dafür fünf Jahre durch die Gerichte geschleift zu werden". Die von ihm kreierte neue Rechtslage trägt er auf seinem T-Shirt zur Schau: "Verteidigung ist immer legitim". Die Waffenlobby hat gejubelt.

Rassismus ohne Scham

Salvini hat das Land seit den Wahlen vor einem Jahr verändert. Der rechte Rand der Gesellschaft wächst, wird immer dreister. Zum Beispiel in den Fußballstadien. Dort gibt es rassistische Attacken auf Spieler mit schwarzer Hautfarbe zwar schon länger. Aber jetzt, sagt die Schriftstellerin Michela Murgia, die sich in ihrem jüngsten Buch ("Faschist werden") mit rechtsradikalen Tendenzen in Italien befasst, "muss sich keiner mehr schämen dafür".

Etwa wenn, wie gerade im sardischen Cagliari, der in Italien geborene Juventus-Turin-Stürmer Moise Keane durch Zuschauergebrüll "vom Helden im Trikot der Nationalmannschaft zum dreckigen Neger" geworden sei, so Murgia. Denn das sei "unter Salvini ja geradezu zum Regierungsprogramm geworden".

Und ganz langsam wird es immer mehr, immer heftiger. In Verona versammeln sich Abtreibungsgegner und fordern den Sprung zurück in die Zeit der Strafbarkeit (und der illegalen Abtreibungen mit oft schlimmen Folgen). In Rom blockieren Rechtsradikale von der Extrem-Truppe CasaPound mit Gewalt und Mussolini-Gruß einen Konvoi, der 77 Roma in ein Wohnheim bringen soll. "Zigeuner zum Verbrennen" hallt es durch die Straße. Die Polizei zieht mit dem Roma-Konvoi ab, die rechten Randalierer feiern ihren Sieg.

Mit dem gestreckten Arm.