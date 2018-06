Eklat wegen Mazedonien-Kompromiss Abgeordneter ruft zur Verhaftung von Premier Tsipras auf

Der Namensstreit mit Mazedonien hat bei einer Debatte im griechischen Parlament zu einem Eklat geführt. Ein Abgeordneter der rechtsradikalen Partei Goldene Morgenröte (XA) löste Empörung aus, als er das Militär aufrief, Regierungschef Alexis Tsipras und andere Politiker des Landes festzunehmen, damit der Kompromiss gestoppt wird.

Die Forderung rief heftige Reaktionen von allen anderen Parteien hervor. Aber auch die Führung der Goldenen Morgenröte distanzierte sich. Die rechtsextreme Partei schloss daraufhin den Abgeordneten aus der Fraktion aus, berichtete das Staatsfernsehen.

SPIEGEL ONLINE

Nationalistische Organisationen hatten zu Demonstrationen vor dem Parlament aufgerufen. Es kamen jedoch nur wenige Hundert Menschen, berichteten Reporter vor Ort.

Misstrauensvotum gegen Tsipras

Die konservative griechische Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) hatte am Donnerstag ein Misstrauensvotum gegen Tsipras beantragt. Grund sei, dass Tsipras nicht die Mehrheit habe, um einen Kompromiss zum Namensstreit zu unterzeichnen. Die Abstimmung soll nach Angaben des Parlamentspräsidiums am späten Samstagnachmittag stattfinden.

Griechenland und Mazedonien hatten am Dienstag angekündigt, ihren über 25 Jahre dauernden Zwist um den Namen der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik beilegen zu wollen. Mazedonien soll seinen Namen auf Nord-Mazedonien ändern. Als Gegenleistung will Athen den Weg für den Beitritt des Landes zur Nato und für die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen freimachen.