Einigung im Namensstreit Mazedonien soll künftig "Republik Nord Mazedonien" heißen

Griechenlands Premierminister Alexis Tsipras hat eine Einigung im Namensstreit um die griechische Provinz Mazedonien und des bislang gleichnamigen Nachbarlandes bekannt gegeben. Griechische Medien berichteten, der neue Name solle "Republik Nord Mazedonien" sein.

"Wir haben eine guten Deal, der alle Vorbedingungen der griechischen Seite erfüllt", so Tsipras. Mazedonien werde die Namensänderung in der Verfassung verankern, erklärte Tsipras am Dienstagabend in Athen. Für den späteren Abend war zudem eine gemeinsam Pressekonferenz mit Mazedoniens Premier Zoran Zaev geplant.

Der Streit zwischen den Ländern schwelt seit Jahren. Als Gegenleistung für die Namensänderung will sich Athen nicht mehr gegen den Beitritt dieser Republik in die Nato sperren und auch die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen nicht mehr blockieren, berichtete das griechische Staatsfernsehen unter Berufung auf Regierungskreise.