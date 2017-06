Terror in Afghanistan Viele Tote bei Explosionen in Kabul

Auf der Beerdigung eines getöteten Demonstranten hat es in der afghanischen Hauptstadt Kabul drei Explosionen in Folge gegeben. Die Angaben über die Anzahl der Opfer sind unterschiedlich: Ein Polizeisprecher in Kabul spricht von mindestens 20 Toten, das afghanische Gesundheitsministerium meldet vier Tote.

Die Explosionen ereigneten sich während der Beerdigung von Mohammad Salem Isedjar, dem Sohn des stellvertretenden Senatspräsidenten. Er war am Freitag bei Anti-Regierungsprotesten getötet worden.

Bereits am Mittwoch hat es einen Anschlag in Kabul gegeben. Bei den Explosionen im Diplomatenviertel wurden rund 90 Menschen getötet, auch Bedienstete der deutschen Botschaft wurden verletzt..

Nach den Anschlägen entfachte sich in Deutschland eine Debatte um die künftige Abschiebepraxis der Bundesregierung. Mehrere Politiker forderten einen Abschiebestopp.

Die Bundesregierung verändert ihre Haltung zu Abschiebungen nach Afghanistan - vorerst aber nur in Teilen: Die zwangsweise Rückführung abgelehnter Asylbewerber - im Jahr 2016 betraf das 67 Personen - soll bis zur Erstellung eines neuen Lageberichts für Afghanistan nur noch bei Straftätern und terroristischen Gefährdern erfolgen. Außerdem gilt die Regelung weiter für abgelehnte Asylbewerber, die sich hartnäckig der Identitätsfeststellung, etwa über einen Pass, verweigern. Ein generelles Aussetzen der Abschiebungen wurde bisher nicht beschlossen.