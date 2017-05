Israelischer Schriftsteller Meir Shalev "Netanyahu hat sich kindisch verhalten"

Zur Person imago/ STAR-MEDIA Meir Shalev, geboren 1948, ist einer der bekanntesten israelischen Schriftsteller. Seit dem Sechs-Tage-Krieg setzt sich für die Zwei-Staaten-Lösung ein. Er schreibt wöchentlich eine Kolumne in der Tageszeitung "Jediot Acharonot", in der er die israelische Regierungspolitik kritisch beurteilt.



Er traf sich mit Außenminister Sigmar Gabriel bei dessen Besuch in Jerusalem.

Benjamin Netanyahus Absage eines Treffens mit Sigmar Gabriel bedeutete einen diplomatischen Eklat.Israels Premier hatte die geplante Begegnung gestrichen, weil der deutsche Außenminister sich auch mit NGOs wie Breaking The Silence treffen wollte. Netanyahu habe ihm ein Ultimatum gestellt, berichtete Gabriel später: "Entweder ich sage das Gespräch mit regierungskritischen Organisationen der israelischen Zivilgesellschaft ab, oder er trifft sich nicht mit mir."

Im Interview mit SPIEGEL ONLINE kritisiert der bekannte israelische Schriftseller Meir Shalev das Verhalten Netanyahus scharf - und rät Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sich bei seiner Visite ebenfalls mit Breaking The Silence zu treffen:

SPIEGEL ONLINE: Herr Shalev, Premier Netanyahu hat ein Treffen mit Sigmar Gabriel abgesagt, weil dieser sich auch mit Menschenrechtsorganisationen, darunter die NGO Breaking The Silence, treffen wollte. Was sagt das über sein Demokratieverständnis aus?

Meir Shalev: Das war keine kluge Entscheidung. Er sollte verstehen, dass bestimmte Organisationen ihn zwar wütend machen, aber immer noch legal sind. Es sollte für ihn deshalb kein Problem sein, wenn ein Gast wie der deutsche Außenminister sich mit ihnen trifft.

SPIEGEL ONLINE: Viele Israelis haben ihm applaudiert.

Shalev: Es wählen ihn ja auch viele. Er ist immer noch ein beliebter Regierungschef. Es geht hier aber nicht nur um seine Bewunderer in Israel. Es geht hier auch um die internationalen Beziehungen Israels und um den Eindruck, den solche Entscheidungen im Ausland hinterlassen. Ich glaube nicht, dass das eine bewusste Entscheidung war, um den Leuten zu gefallen. Ich glaube eher, es war eine etwas hysterische Reaktion.

SPIEGEL ONLINE: Warum hysterisch?

Shalev: Netanyahu hat sich kindisch verhalten. Er hätte über die Konsequenzen nachdenken müssen. Aber er hat sich wie ein wütendes Kindergartenkind verhalten, das beleidigt wurde. Ich hätte etwas mehr Reife und Flexibilität erwartet von unserem Premierminister.

SPIEGEL ONLINE: Netanyahu sagt, Breaking The Silence sei gar keine Menschenrechtsorganisation. Es gehe ihnen nur darum, israelische Soldaten zu kriminalisieren.

Shalev: Wenn er wirklich so denkt, sollte er ein Gesetz gegen solche Organisationen einführen. Er hat eine Mehrheit im Parlament. Aber das traut er sich nicht, denn er weiß, welchen Eindruck das international hinterlassen würde.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben Sigmar Gabriel in Jerusalem zu einem Gespräch getroffen. Hat er Sie gefragt, wie er mit der Drohung Netanyahus umgehen soll?

Shalev: Er war sich nicht sicher, ob das Treffen mit Netanyahu stattfinden würde. Aber er hat nicht um Rat gefragt.

SPIEGEL ONLINE: Hat er denn aus Ihrer Sicht das Richtige getan?

Shalev: Ja, das hat er. Wenn unser Premierminister sich weigert, ihn zu treffen und dann versucht, seine Weigerung durch einen merkwürdigen Anruf abzumildern, dann ist es Gabriels gutes Recht, das nicht zu akzeptieren. Ich denke, das war sein Protest gegen das kindische Verhalten Netanyahus.

SPIEGEL ONLINE: War es denn die richtige Entscheidung Gabriels, Breaking The Silence zu treffen?

Shalev: Ja, auf jeden Fall. Er kann treffen, wen er will. Er kann auch rechte Organisationen treffen oder Künstler oder Schulkinder. Er bekommt hier etwas, dass er von israelischen Regierungssprechern oder Politikern nicht bekommt.

SPIEGEL ONLINE: Finden Sie, dass Breaking The Silence eine wichtige Organisation ist für Israel?

Shalev: Ich glaube, dass sie wichtig ist. Sie machen wichtige Arbeit, gerade für die israelische Öffentlichkeit. Die meisten Israelis wissen nicht wirklich, was in den besetzten Gebieten abläuft. Unsere Politiker und Offiziellen beschönigen die Situation. Sie nennen die israelische Armee die moralischte der Welt. Soldaten, die wirklich an dieser Front arbeiten, können der Öffentlichkeit erzählen, was dort wirklich los ist. Und das ist sehr wichtig für die israelische Gesellschaft.

SPIEGEL ONLINE: Hätte Gabriel sich zum Ausgleich auch mit rechten Organisationen, etwa mit Vertretern der Siedlerbewegung, treffen sollen?

Shalev: Wenn er die Situation hier wirklich begreifen will, dann macht es Sinn, sich zum Beispiel auch mit Vertretern der Siedlerbewegung zu treffen. Gabriel hat aus meiner Sicht einen Fehler gemacht. Er hat gesagt, die israelische Regierung repräsentiere nicht die israelische Gesellschaft. Das halte ich für falsch. Diese Regierung ist demokratisch gewählt und repräsentiert die Meinung vieler Israelis, auch wenn ich persönlich nicht dazu gehöre.

SPIEGEL ONLINE: Am kommenden Samstag trifft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu seinem Antrittsbesuch in Jerusalem ein, er steht vor einem Dilemma: Trifft er sich mit Breaking The Silence, riskiert er einen ähnlichen Eklat. Trifft er sich nicht, sieht es so aus, als kusche er vor Netanyahu. Was würden Sie ihm raten?

Shalev: Er sollte Breaking The Silence auf keinen Fall auslassen. Er hat das Recht sie zu treffen, und sollte das tun. Noch einmal: Das sind keine Kriminellen. Jeder Besucher hat das Recht, sie zu treffen.

SPIEGEL ONLINE: Wäre das auch ein wichtiges Signal an Netanyahu?

Shalev: Netanyahu muss lernen, dass ausländische Politiker reden können mit wem sie wollen. Wenn sie heute keine Menschenrechtsgruppen treffen können, dann dürfen sie morgen den Oppositionsführer nicht mehr treffen. Diesen Prozess müssen wir unterbinden.