Melania Trump Das Rätselraten hat ein Ende

Melania Trump, First Lady der USA, hat nach mehr als dreiwöchiger Abwesenheit zum ersten Mal wieder einen Termin in der Öffentlichkeit absolviert. Gemeinsam mit ihrem Mann, US-Präsident Donald Trump, erschien sie am Montag bei einem Empfang für Hinterbliebenen-Familien im Weißen Haus.

In einer Erklärung ihrer Sprecherin Stephanie Grisham heißt es laut CNN: "Frau Trump war immer eine starke und unabhängige Frau, die ihre Familie und natürlich auch ihre Gesundheit über alles stellt, und das wird sich auch nicht angesichts eines tollwütigen Presse-Korps nicht ändern." Die Präsidentengattin sei zuversichtlich in ihren Taten und in ihrer Rolle, "und sie weiß, dass der Rest nur Spekulation und Unsinn ist".

NEW: First lady Melania Trump attends White House event honoring Gold Star families in her first public appearance in more than 3 weeks after kidney procedure. https://t.co/tBIJFFuLfp pic.twitter.com/EK42nyuSRG — ABC News (@ABC) 4. Juni 2018

Um die First Lady hatte es zuletzt zunehmend Spekulationen gegeben, weil sie seit dem 10. Mai nicht mehr öffentlich gesehen worden war. Melania Trump hatte sich am 14. Mai einer Operation unterzogen. Am 19. Mai wurde mitgeteilt, sie sei ins Weiße Haus zurückgekehrt. Dass eine First Lady danach so lange nicht öffentlich auftritt, ist ungewöhnlich. Eine naheliegende Begründung könnte sein, dass sich Melania Trump von ihrer OP erholt und dass diese womöglich schwerer war als bekannt.

Am 30. Mai schrieb die First Lady via Twitter: "Ich sehe, dass die Medien Überstunden machen, um darüber zu spekulieren, wo ich bin und was ich tue. Seid versichert, ich bin hier im Weißen Haus." Es gehe ihr gut. Sie arbeite hart für das Wohl von Kindern und des amerikanischen Volkes.

An diesem Montag hatte die Sprecherin der First Lady mitgeteilt, Melania Trump werde ihren Ehemann nicht zu den bevorstehenden Gipfeln in Kanada und Singapur begleiten. Das hatte die Spekulationen weiter angefacht. So ist auch zu erklären, dass Melania Trumps Auftritt im Weißen Haus nun einigen US-Medien eine Eilmeldung wert war. Bei der Ehrung der Gold-Star-Familien war keine Presse zugelassen. In einer Erklärung der First Lady heißt es, es sei ihr eine Ehre gewesen, die Familien im Weißen Haus zu begrüßen. Anschließend veröffentlicht sie auf ihrem Twitter-Account mehrere Bilder der Veranstaltung.