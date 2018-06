Was sagt er denn eigentlich dazu? Dennis Thatcher, verheiratet mit der "eisernen" Margaret Thatcher und der erste Brite in dieser Rolle - Ehemann einer Premierministerin - erwiderte etwas sehr Kluges, als er gefragt wurde, warum er in der Öffentlichkeit denn immer so still sei: "Besser, man hält den Mund und alle denken, man sei dumm, als den Mund aufzumachen und jeden Zweifel zu zerstreuen."

Im Hinblick auf Melania Trump würde man sich wünschen, dass sie öfter spräche. Laut und deutlich. Und letzte Zweifel endlich zerstreute.

Ich würde mir gern einen Reim auf diese Frau machen können - und gern einen anderen als den, dass sie es an mangelnder Intelligenz locker mit ihrem Mann, dem US-Präsidenten, aufnehmen kann.

Die First Lady ließ am Donnerstag ihre Jacke sprechen, als sie an die mexikanische Grenze flog, um dort ein Aufnahmezentrum für Kinder von Migranten zu besuchen.

Als sie in den Flieger stieg, trug Trump nicht wie üblich Designer-Couture, sondern einen 39-Dollar-Parka der Marke Zara. Auf dem Rücken stand in Graffiti-Anmutung ein Schriftzug, über den jetzt alle Welt spricht: "I really don't care, do you?", zu Deutsch: "Ist mir echt egal, euch auch?"

Und das war so ziemlich das Unpassendste, Dümmste, Ärgerlichste, was eine First Lady in dieser Situation hätte ausdrücken können.

Im Video: "Sie verhält sich wie ein Teenager"

Video DPA

Zur Erinnerung: Seit Tagen ist die Welt gezwungen, Bilder aus den USA zu anzuschauen, die unerträglich sind. Kinder von Migranten werden von ihren Eltern getrennt, interniert, in Käfige gesteckt, selbst die Decken, in die man sie hüllt, sind - wie sinnbildlich - aus knisterndem Metall.

"Ist mir echt egal, euch auch?"

An Kindern werden Exempel statuiert, die schutzwürdigsten Wesen einer menschlichen Gemeinschaft werden vom US-Präsidenten benutzt, um eine politische Message auszusenden: Wer unsere Grenzen überschreitet, dem geht's übel.

"Ist mir echt egal, euch auch?"

Zum Symbolbild dieser Barbarei wurde das Foto eines kleinen Mädchens in pinkfarbenen Sneakers, dem man die Schnürsenkel aus den Schuhen entfernt hatte - zur Suizidprävention.

"Ist mir echt egal, euch auch?"

Nachdem die US-Opposition - auch und vor allem die außerparlamentarische - tagelang die Situation angeprangert hatte, nachdem der offensichtliche Verlust amerikanischer Tugenden und Ideale weltweit beklagt worden war, nachdem auch ehemalige First Ladies wie Rosalynn Carter oder Laura Bush explizit dagegen protestiert hatten, weichte Donald Trump per Erlass diese Politik auf - angeblich, so war zu lesen, weil sich Melania und Ivanka Trump bei ihm beschwert hatten.

Es ist nicht bekannt, warum Melania Trump in dieser Situation und kurz bevor sie sich an die mexikanische Grenze aufmachte, ausgerechnet eine Jacke mit "Ist mir echt egal"-Botschaft zur Schau trug.

Sie schweigt - wieder einmal.

"Es ist nur eine Jacke", sagt Melania Trumps Sprecherin. Ihr Mann, Donald Trump, "mansplainte" den Slogan via Twitter, der Spruch habe sich gegen "Fake News Media", den Lieblingsfeind im Trump-Universum, gerichtet.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21. Juni 2018

Spricht der US-Präsident für seine Frau? Man weiß es nicht.

Aber man dürfte es schon extrem deplatziert finden, wenn eine First Lady einen Termin, bei dem es um internierte, traumatisierte Kinder geht, dafür nutzte, einen symbolischen Stinkefinger Richtung Medien zu recken.

Wenn sie andererseits - wie es das Statement ihrer Pressesprecherin vermuten lässt - nicht gewusst haben will, welche fatalen Interpretationsmöglichkeiten der Spruch auf der Jacke zulässt, ist das mindestens naiv.

Die Rolle der amerikanischen First Lady ist undankbar. Sie zwingt die Frau, die es trifft, in ein sehr öffentliches Dasein, ohne Mandat und Entlohnung. Ihre Vorgängerinnen haben sehr Unterschiedliches aus dieser Rolle gemacht, Melania Trump noch nicht viel. Sie macht sich rar.

Und so wird sie gedeutet: Mal zum Opfer stilisiert, gar zur Gefangenen im Weißen Haus, mal als coole Ikone ("Sphinx") gelobt, die geschickt und allein durch ihr Schweigen die Deutungsmaschinerie auf Hochtouren hält. Die trotz öffentlicher Demütigungen wie dem Bekanntwerden der Affäre ihres Mannes mit Stormy Daniels an seiner Seite bleibt (Punkte bei konservativen Wählern), es aber schafft, sich doch von ihm zu distanzieren (Sympathiepunkte bei demokratischen Wählern).

Was denkt sich diese Frau?

Letztere seien daran erinnert, dass Melania Trump mithalf, diesen schrecklichen US-Präsidenten ins Amt zu bringen. Sie war es, die den "Pussy-Grabbing"-Vorfall im Wahlkampf 2016 lächelnd als Kinderei abtat und eine Rede hielt, in der sie seiner "America First"-Politik als einer kommenden Bewegung huldigte (das war ihre erste große Rede mit einem eigens für sie erstellten Skript, nicht die, in der sie Michelle Obama plagiierte).

Als längst für jeden bei Twitter nachzulesen war, dass ihr Mann der übelste Cyberbully der Geschichte ist, propagierte sie immer noch, sich als First Lady gegen Mobbing unter Kindern einsetzen zu wollen.

Was denkt sich diese Frau? Wie kommt sie klar mit den Widersprüchen ihres Lebens? Was hält sie tatsächlich von einer Politik, die ausschließlich Impulsen folgt, keinem Plan, nicht mal Prinzipien?

Ist Melanie Trump so amoralisch wie ihr Mann?

Man kann nur spekulieren, und das tun wir vielleicht alle schon viel zu ausführlich. Aber egal sollte es uns auch nicht sein.