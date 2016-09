"Extrem schädliche Berichte": Melania Trump verklagt "Daily Mail" und US-Blogger

Sie hatte den Schritt bereits angedroht, nun hat Melania Trump ernst gemacht: Die 46-Jährige verklagt die "Daily Mail" sowie einen US-Blogger. Hintergrund sind Artikel über die Vergangenheit Melania Trumps, die sie eigenen Angaben zufolge als "extrem schädlich" wahrgenommen hat. Das schrieb ihr Anwalt nun in einer Mitteilung.

Mitte August war in der "Daily Mail" eine Geschichte erschienen, die sich mit dem Artikel eines slowakischen Magazins befasste: Darin wurde behauptet, eine Modelagentur, für die Melania Trump in den Neunzigerjahren gearbeitet hatte, habe auch als Escort-Unternehmen fungiert. Dort habe man reiche Klienten an Frauen vermitteln, die für sexuelle Dienste zur Verfügung gestanden haben sollen. Zudem legte der Zeitungsartikel nahe, Trump habe 1995 für Nacktfotos posiert.

Auch ein US-Blogger hatte über die vermeintliche Escort-Vergangenheit berichtet. Zudem schrieb er, Melania Trump habe einen "vollständigen Nervenzusammenbruch" erlitten.

Trumps Anwalt hatte nach Erscheinen der Berichte wegen der "Lügen" mit rechtlichen Konsequenzen gedroht. Nun wurde in Montgomery County im US-Bundesstaat Maryland die Klage eingereicht (hier gibt es das Original zum Nachlesen). "Die Angeklagten haben verschiedene Aussagen über Frau Trump gemacht, die zu 100 Prozent falsch und extrem schädlich für ihren persönlichen und professionellen Ruf sind."

Die Handlungen der Angeklagten seien so ungeheuerlich, bösartig und schädlich für Melania Trump, dass sie ein Schmerzensgeld fordere, sagte ihr Anwalt. Es ist derselbe, der kürzlich Ex-Wrestler Hulk Hogan gegen Gawker Media verteidigt und vor Gericht 140 Millionen Dollar Schadensersatz erstritten hatte.

"Daily Mail" erklärt sich

Der Blogger und die Zeitung haben die Artikel über Melania Trump inzwischen entfernt. Die "Daily Mail" veröffentlichte zudem online eine Mitteilung zum Fall. Darin heißt es, die Zeitung bedaure es, falls der Eindruck entstanden sein sollte, Melania Trump könnte als "Escort-Begleitung" oder im "Sex-Business" gearbeitet haben.

Man habe sich in dem Artikel nur mit den Vorwürfen befasst, diese aber keinesfalls bekräftigt, schreibt die Zeitung. Es sei vielmehr darum gegangen, aufzuzeigen, wie diese Vorwürfe sich auf den politischen Wahlkampf ihres Ehemannes auswirken könnten.

Melania Trump wurde in Slowenien geboten und kam in den Neunzigerjahren in die USA um dort als Model zu arbeiten. 2005 heiratete sie Donald Trump. Der will am 8. November für die US-Republikaner zum Präsidenten gewählt werden.