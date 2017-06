Melbourne Polizei stuft Geiselnahme als Terrorattacke ein

Nach der Geiselnahme in Melbourne geht die Polizei von einem terroristischen Hintergrund aus. Bei dem Zwischenfall waren zwei Männer - darunter der Täter - ums Leben gekommen, die als Geisel genommene Frau blieb unversehrt. Der Polizeichef des Bundesstaates Victoria, Graham Ashton, sagte, der Fall werde als Terrorattacke eingestuft, allerdings nicht als Teil einer größeren Verschwörung.

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hatte die Tat für sich reklamiert, dazu sagte Ashton, dieser "springt immer auf und erklärt sich verantwortlich, sobald etwas passiert". Die Ermittlungen dazu laufen noch.

Australiens Premierminister Malcolm Turnbull sagte: "Diese terroristische Attacke von einem bekannten Kriminellen ist eine schockierende und feige Attacke." Der Mann war für Brandstiftung und Gewaltverbrechen zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, aber im November auf Bewährung freigelassen worden. Turnbull sagte, es müsse geklärt werden, wieso der offensichtlich gefährliche Mann freigelassen wurde.

Am Montag hatte ein 29-jähriger Australier somalischer Abstammung eine Frau in einem Wohnhaus im Stadtteil Brighton als Geisel genommen. Zuvor hatte er einen Angestellten der Hausverwaltung erschossen. Während der Geiselnahme bekannte er sich zum IS und zum Terrornetzwerk Al-Qaida. Der Mann verließ schließlich seine Deckung und feuerte mit einer abgesägten Schrotflinte auf Spezialkräfte der Polizei, die sich bereits im Eingang des Gebäudes versammelt hatten. Diese erschossen den Mann. Drei Polizisten wurden verletzt.

Attentäter soll für Al-Shabab-Miliz gekämpft haben

Die Polizei glaubt, dass der Mann die Polizei mit der Geiselnahme bewusst anlocken wollte, um dann möglichst viele Polizisten zu töten. Einige Stunden zuvor soll er sich offenbar seiner elektronischen Fußfessel entledigt haben.

Der Attentäter war 2009 von dem Vorwurf freigesprochen worden, an der Planung einer Attacke auf einen Armeestützpunkt in Sydney beteiligt gewesen zu sein. Drei andere Angeklagte waren verurteilt worden.

Laut Ashton sei der Mann den Behörden aufgrund seiner Vergangenheit natürlich bekannt gewesen. Aber es habe keinerlei Hinweise darauf gegeben, dass er eine solche Tat wie jetzt geplant habe. Möglicherweise habe der Attentäter spontan gehandelt. Nach einer Durchsuchung des Hauses, in dem der Mann mit seiner Mutter wohnte, geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass der Mann sich der somalischen Al-Shabab-Miliz zugehörig fühlte. Vor 2009 soll er auch nach Somalia gereist sein und dort für die islamistische Miliz gekämpft haben.

Australien steht seit 2014 unter erhöhter Alarmbereitschaft, es werden Anschläge von Rückkehrern aus dem Nahen Osten oder ihrer Anhänger befürchtet. Mehrere geplante Attentate hat die Polizei laut eigenen Angaben in den vergangenen Jahren vereitelt.