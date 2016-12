Preis an Bürgerrechtlerin China bestellt deutschen und französischen Gesandten ein

Die Ehrung einer Aktivistin sorgt für diplomatische Verstimmung zwischen China und Deutschland. Weil die Bürgerrechtlerin Wang Qiaoling mit dem deutsch-französischen Menschenrechtspreis ausgezeichnet wurde, bestellte Peking den deutschen Gesandten zusammen mit seinem französischen Kollegen in das Außenministerium ein.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin wurde die Einbestellung des deutschen Gesandten später bestätigt. Vom Außenministerium in Peking war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Dem Vernehmen nach hat sich die chinesische Seite bei der Einbestellung besonders über das gemeinsame deutsch-französische Vorgehen beschwert.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und sein französischer Kollege Jean-Marc Ayrault hatten die Preisverleihung am Donnerstag vorgenommen. Beide appellierten zudem an die chinesische Regierung, den inhaftierten Ehemann Wangs, den Menschenrechtsanwalt Li Heping, freizulassen.

Wang gehört zu den führenden Menschenrechtsaktivisten Chinas. Sie fungiert als Sprecherin der Familienmitglieder der Menschenrechtsanwälte, die in einer Verhaftungswelle in China inhaftiert wurden. Li sitzt seit 15 Monaten in Untersuchungshaft.

Steinmeier und Ayrault hatten die Auszeichnung für Wang mit ihrem "unermüdlichen Engagement" für die verhafteten Anwälte begründet. Bei der Zeremonie wurde zudem eine Videobotschaft von Wang gezeigt, die im März auch mit Bundespräsident Joachmin Gauck bei dessen Peking-Besuch zusammengetroffen war. Sie war am Freitag nicht erreichbar, da ihr Telefon abgestellt war. Die Behörden hatten Wang mehrfach gewarnt, mit ausländischen Medien zu sprechen.