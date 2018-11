Merkel-Nachfolge Was Washington von Merz, Spahn und AKK hält

Wenn US-Präsident Donald Trump mehr über die Umbrüche in der deutschen Politik und speziell in der CDU erfahren will, dann kann er bald Informationen aus erster Hand bekommen.

In der nächsten Woche trifft er bei den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs in Paris Kanzlerin Angela Merkel. Einige Tage später sehen sich die beiden schon wieder: dann beim G20-Gipfel in Argentinien. Wird es womöglich schon ihre letzte Begegnung sein?

Offiziell hält sich der Präsident mit Äußerungen zu Merkels politischem Schicksal bislang zurück. Auf Nachfrage teilt seine Sprecherin Sarah Sanders lediglich die Standardfloskel mit, die US-Regierung wolle sich in Deutschlands innere Angelegenheiten nicht einmischen. Man werde mit der Regierung auch weiterhin gut zusammenarbeiten.

Das soll nach maximaler Gelassenheit klingen. Doch hinter den Kulissen beobachten sie im Weißen Haus die Situation in Berlin natürlich sehr genau. Wie in vielen anderen Hauptstädten stellt man sich auch Washington darauf ein, dass bald nicht nur Merkels Zeit als Parteivorsitzende, sondern auch ihre Regentschaft im Kanzleramt zu Ende gehen könnte. An eine Fortsetzung ihrer Großen Koalition bis zur Bundestagswahl 2021 glaubt in der US-Hauptstadt jedenfalls kaum jemand.

Merkels Ende wäre für Trump ein Sieg

Für Trump wäre Merkels baldiges Ende auch als Kanzlerin sicherlich eine Genugtuung, ja, sogar ein Sieg. Er, der selbsternannte "Nationalist", sieht Merkel als Rivalin um die politische Meinungsführerschaft im Westen. Sie ist zugleich eine Symbolfigur für etliche Ideen, die Trump ablehnt: die Zusammenarbeit in internationalen Organisationen, Klimaschutz, die Aufnahme von Flüchtlingen. Und natürlich den freien Welthandel, in dem nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern ein faires Regelwerk.

18 Jahre CDU-Chefin - ein Rückblick "Sie tritt nicht mehr an": Die Wahlschlappe der CDU bei der Landtagswahl in Hessen hat auch für die Bundespartei erhebliche Konsequenzen. Angela Merkel kündigt an, nach 18 Jahren an der CDU-Spitze den Parteivorsitz abzugeben. Das teilte sie dem CDU-Präsidium mit. In den vergangenen Jahren betonte Merkel stets, dass Kanzleramt und Parteivorsitz für sie zusammengehörten. Dennoch will sie nun als Kanzlerin weiterregieren, wenngleich beim Parteitag im Dezember ein neuer Parteichef gewählt werden soll. Vermutlich wird es wieder eine Chefin: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer gilt als Favoritin für die Merkel-Nachfolge. An dem Posten interessiert ist offenbar der frühere Chef der Unionsbundestagsfraktion, Friedrich Merz: Gegenüber Vertrauten habe Merz geäußert, er sei bereit, sich dieser Verantwortung zu stellen, berichtete die "Bild"-Zeitung. Voraussetzung sei, dass die Partei das wolle. In jedem Fall wird die Nachfolgerin oder der Nachfolger Merkels als Parteichefin eine neue Ära einleiten. Ein Rückblick der 18 Jahre mit Angela Merkel: 2000: Es ist das Jahr, in dem Merkel die Führung der CDU übernimmt. Im Februar legt Wolfgang Schäuble Partei- und Fraktionsvorsitz nieder, Merkel - bis dato Generalsekretärin - gilt als unbelastet von der Spendenaffäre in ihrer Partei. Am 10. April wählt sie der Parteitag in Essen zur neuen CDU-Chefin. Sie ist die erste Frau an der Spitze einer deutschen Volkspartei. 2001: Das erste Jahr an der Spitze ist geprägt von Versuchen, die Partei nach der Spendenaffäre zu konsolidieren. Vielen Landesfürsten und anderen alteingesessenen Christdemokraten fällt es schwer, die Frau an der Spitze der Partei zu akzeptieren. Doch Merkel beweist, dass sie sich nicht als Übergangslösung versteht. 2002: Die CDU-Chefin verzichtet zugunsten von Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber auf die Kanzlerkandidatur. Die Wahl im September verliert die Union knapp - doch Merkel geht gestärkt aus der Niederlage Stoibers hervor. Sie übernimmt anschließend auch den Fraktionsvorsitz, gegen den Willen des bisherigen Fraktionschefs Friedrich Merz. 2003: Als Oppositionsführerin festigt Merkel auch intern ihren Führungsanspruch. Beim Leipziger Parteitag schlägt die CDU einen neoliberalen Kurs ein - den sie später wieder korrigieren wird. Das Bild zeigt Merkel mit Alt-Bundespräsident Roman Herzog auf dem Parteitag. 2004: Das Jahr ist geprägt vom Streit mit Unionsfraktionsvize Merz - der sich schließlich entnervt zurückzieht - und bis zu Merkels Rückzug jahrelang einer ihrer größten Kritiker in der CDU wird. Doch Merkel kann auch Erfolge feiern: So verhindert sie bei der Suche nach einem neuen Bundespräsidenten den von vielen in der Partei bevorzugten Schäuble und setzt stattdessen Horst Köhler durch. 2005: Neuer Anlauf zur Macht: Nachdem Gerhard Schröder in NRW eine krachende Niederlage einstecken muss, ruft er Neuwahlen im Bund aus. Diesmal übernimmt Merkel die Kanzlerkandidatur selbst. Bei der Wahl liegt die Union nur knapp vor der SPD, es kommt zur Großen Koalition. Merkel zieht als erste Frau ins Kanzleramt ein. 2006: Die Kanzlerin gewinnt schnell an Ansehen - vor allem auf dem außenpolitischen Parkett. Das Magazin "Forbes" kürt sie erstmals zur mächtigsten Frau der Welt. Am Rande der Fußball-WM, die als Sommermärchen in die Geschichte eingehen wird, trifft sie auch Torhüter Oliver Kahn. 2007: Innenpolitisch vollzieht Merkel eine "Politik der kleinen Schritte". Die große Vision fehlt der Kanzlerin dagegen. Im Sommer nimmt die weltweite Finanzkrise von den USA aus ihren Lauf. Sie wird den politischen Alltag Merkels in der Folge prägen. Das Foto wird im November bei einem Besuch in Afghanistan aufgenommen. 2008: Die Kanzlerin wird zur Krisenmanagerin - national wie international. Waren ihre Umfragewerte zwischenzeitlich abgesackt, vertrauen die Menschen auf die unaufgeregte Art Merkels. In der Partei ist Merkel nun unangefochten, auch wenn es immer wieder Gegrummel über ihre pragmatische Politik gibt. 2009: Die Kanzlerin strebt nach einer zweiten Amtszeit. Die Große Koalition erlaubt keinen konfrontativen Wahlkampf, am Ende verlieren beide Volksparteien. Weil die SPD komplett abstürzt und die FDP ein Rekordergebnis erzielt, reicht es trotzdem für die schwarz-gelbe "Wunschkoalition". Merkel steht im Zenit ihrer Macht. 2010: Die Union verliert die wichtige Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, die Wahl von Bundespräsident Christian Wulff wird zur Quälerei. Merkel kündigt den "Herbst der Entscheidungen" an: Dazu gehört unter anderem eine Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraftwerke - ein Schritt, den die Regierung nach der Tsunami-Katastrophe von Japan und dem GAU von Fukushima wieder rückgängig macht. 2011: Die Finanzkrise wird immer mehr zur Euro-Krise. Dem ersten Rettungspaket für Griechenland aus dem Vorjahr folgen etliche weitere Rettungsmaßnahmen, um die gemeinsame Währung zu stützen. Merkel wird das Gesicht der Sparpolitik, mit der die europaweit gigantische Staatsverschuldung zurückgefahren werden soll. Die Koalition kommt derweil nicht zur Ruhe: Im März muss ihr Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg wegen der Plagiatsvorwürfe im Zusammenhang mit seiner Dissertation zurücktreten. 2012: An Merkels Popularität ändern die ständigen Streitereien in der Koalition nichts. Weder der Rücktritt von Bundespräsident Wulff, noch ihr Einknicken bei der Nominierung von Joachim Gauck als dessen Nachfolger oder der von vielen als eiskalt bewertete Rauswurf von Umweltminister Norbert Röttgen können ihr schaden. Die Kanzlerin scheint über der Tagespolitik zu stehen. Und bei der Bewältigung der Krise vertrauen ihr die Menschen. In der CDU wird zwar gerne über die Profillosigkeit der Merkel-Politik genörgelt - wirklich starke Gegenspieler gibt es aber nicht. Merkels Macht ist unangefochten. 2013: Die Enthüllungen von Edward Snowden lösen im Sommer 2013 die NSA-Affäre aus. Auch die Kanzlerin ist betroffen: Der US-Geheimdienst soll jahrelang ihr Telefon abgehört haben. US-Präsident Barack Obama wird bei seinem Besuch in Berlin trotzdem gefeiert. Bei der Bundestagswahl wird die CDU erneut stärkste Kraft, doch eine schwarz-gelbe Koalition ist nicht mehr möglich. Die FDP scheiterte erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik an der Fünfprozenthürde. 2014: Das Jahr steht im Zeichen der Krim-Krise, die sich zu einem Konflikt mit Russland ausweitet. Merkel bezieht erst spät Position, dann aber deutlich: Das internationale Recht werde "mit Füßen getreten". Es ist der vorläufige Strich unter einem Jahr diplomatischer Bemühungen. Einen Erfolg hat die Kanzlerin hingegen in Brasilien zu feiern. Das Foto zeigt sie gemeinsam mit Bundespräsident Joachim Gauck in Rio de Janeiro. Die deutsche Fußballnationalmannschaft gewinnt gegen Argentinien - und wird zum vierten Mal Weltmeister. 2015: "Wir schaffen das" ist Angela Merkels Leitsatz im Jahr 2015. Sie prägt ihn im Zuge der Flüchtlingskrise, die in diesem Jahr Europa und Deutschland erreicht. Das Foto zeigt sie bei einem Selfie mit einem Flüchtling, der in Berlin Asyl beantragt. Während Merkel bei Migranten ob ihrer Hilfsbereitschaft sehr beliebt ist, sinken ihre Popularitätswerte in Deutschland. 2016: Donald Trump wird neuer US-Präsident. Die Bundeskanzlerin verspricht den Deutschen Stabilität - und kündigte an, bei der Bundestagswahl im folgenden Jahr erneut zu kandidieren. Zwischendurch hat Merkel in ihrem elften Jahr auch Zeit für Kaffeekränzchen - hier mit Schauspieler George Clooney und seiner Frau Amal im Kanzleramt. 2017: Bundestagswahl. Nach dem Einzug der AfD in den Bundestag sitzen erstmals auch "Merkel muss weg"-Rufer im Parlament. Doch die Kanzlerin denkt noch nicht ans Aufgeben und schmiedet mit Grünen und FDP an einer Jamaika-Koalition. Daraus wird aber nichts. Nachdem die FDP die Gespräche nach mehreren Wochen verlässt, regiert Merkel in ihrer dritten, nicht mehr ganz so großen, Koalition mit der SPD weiter. 2018: Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen werden für Union und SPD zum Stimmungstest. Alle drei Parteien verlieren, vor allem die Grünen gehen dagegen gestärkt aus dem Wahlherbst hervor. Am Ende hat die hessische CDU für die Fortsetzung von Schwarz-Grün nur noch eine Stimme Mehrheit. Merkel will nach 18 Jahren nicht mehr für den CDU-Vorsitz kandidieren.

Andererseits haben sich Merkel und Trump zuletzt weitaus besser verstanden. Inzwischen werden Streitpunkte beim Handel oder das Pipelineprojekt Nord Stream 2 relativ friedlich auf Expertenebene zwischen den Regierungen beraten. Diplomaten sprechen von einer "guten Atmosphäre". Sogar ein Trump-Besuch in Deutschland ist im Gespräch.

Hinzu kommt, dass die US-Regierung an politischer Unsicherheit in Deutschland eigentlich kein Interesse haben kann. "Donald Trump sollte aufpassen, was er sich wünscht. Er könnte Merkel bald mehr vermissen, als er jetzt denkt", meint Desmond Lachman vom Washingtoner Think Tank American Enterprise Institute. Wenn wegen des Brexits und der Italien-Krise die europäische Wirtschaft ins Wanken geriete und Merkels sichere Hand in der Europapolitik fehle, könnte dies auch die US-Wirtschaft hart treffen, so der Experte.

"Wer kommt da jetzt?"

"Wer kommt da jetzt?", ist deshalb eine Frage, die in diesen Tagen häufig von US-Regierungsvertretern und Mitarbeitern in den Think Tanks gestellt wird. Friedrich Merz, Jens Spahn oder Annegret Kramp-Karrenbauer wollen Merkel im Parteivorsitz beerben - und damit vielleicht auch bald im Kanzleramt.

Von den drei Hauptbewerbern ist Friedrich Merz in Washington ohne Frage das bekannteste Gesicht. Erst unlängst traf er zum Beispiel Trumps Handelsminister Wilbur Ross. Merz' Kontakte als Vorsitzender der "Atlantik Brücke" erstrecken sich vor allem auf das klassische Washingtoner Außenpolitik-Establishment von Republikanern und Demokraten. In diesen Kreisen sind Figuren wie der verstorbene US-Senator John McCain das Vorbild, nicht Donald Trump.

Immer wieder spricht Merz bei Podiumsdiskussionen über die Bedeutung der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Dabei argumentiert er meist mehr oder weniger auf Merkel-Linie. Zum Beispiel dann, wenn er Trumps Zollpolitik kritisiert. "Von einem Handelskrieg profitiert keine Seite", warnte er erst neulich den neuen US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell. Das lässt erahnen, dass ein Kanzler Merz für Trump wohl auch nicht unbedingt ein einfacher Gesprächspartner wäre.

Das Gleiche gilt wohl für Annegret Kramp-Karrenbauer. Der Saarländerin fehlt bislang jedoch außenpolitische Erfahrung. Anders als Merz hat sie in Washington praktisch noch keine belastbaren Kontakte. Bei ihrer ersten USA-Reise als CDU-Generalsekretärin war sie im Frühjahr sichtlich bemüht, so etwas wie außenpolitische Kompetenz aufzubauen. Unter anderem sprach sie beim Jahrestreffen der US-Gouverneure und besuchte ein BMW-Werk. Derweil greifen die US-Medien in ihren Berichten über Deutschland nun gerne ihren Spitznamen "Mini-Merkel" auf. Für ihr Ansehen bei Trump dürfte das nicht unbedingt förderlich sein.

Und Jens Spahn? Der CDU-Rechtsaußen sucht schon seit geraumer Zeit gezielt die Nähe zu Trumps Leuten. Kurz nach der US-Wahl traf er sich mit Trumps damaligem Chefstrategen Stephen Bannon. Und als Spahn kürzlich bei einer US-Visite einen Gesprächstermin bei Trumps Sicherheitsberater John Bolton bekam, wurde das von Beobachtern schon als Ritterschlag aus dem Weißen Haus gewertet.

Nachträglich stellte sich allerdings heraus, dass sich die Deutsche Botschaft einschalten musste, um Spahn den Termin überhaupt zu sichern. Immerhin: Die politische Chemie zwischen Bolton und Spahn stimmte wohl - und auch mit US-Botschafter Grenell ist der Merkel-Kritiker befreundet.

Ein gewisses Wohlwollen gegenüber dem Nachwuchsmann ist in Washington durchaus vorhanden. Fraglich ist allerdings, ob die CDU einen Vorsitzenden und/oder Kanzler stützen würde, bei dem so viel Nähe zum Trump-Lager zu spüren ist. Für Spahn wäre es vor dem Wahl-Parteitag in Hamburg deshalb sicherlich besser, wenn sich Trump oder seine Berater mit allzu deutlichen Sympathiebekundungen für ihn zurückhielten.

Und umgekehrt.