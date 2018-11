Mesale Tolu "Wenn man in seiner Zelle ausharrt und schweigt, passiert nichts"

In der Türkei befinden sich noch mindestens fünf Deutsche aus politischen Gründen in Haft. Nun hat Mesale Tolu sie aufgefordert, auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen. Die über mehrere Monate in der Türkei inhaftierte deutsche Journalistin rät ihnen, an die Öffentlichkeit zu gehen.

"Tatsächlich wurde mir von deutschen Vertretern immer wieder mal geraten, doch der stillen Diplomatie eine Chance zu geben", sagte Tolu der "Welt am Sonntag". Dies sei ihrer Erfahrung nach aber der falsche Weg.

"Wenn man einfach in seiner Zelle ausharrt und schweigt, passiert nichts. Die Türkei ist kein Rechtsstaat. Abwarten heißt, sein Schicksal anderen in die Hand legen. Und jeder Tag da drinnen ist ein Tag zu viel", sagte Tolu, die unter Terrorvorwürfen angeklagt war, das Land aber Ende August verlassen durfte. "Wenn man Unrecht erfährt, muss man das auf die Tagesordnung setzen."

Im vergangenen Jahr hatte eine Reihe von Festnahmen deutscher Staatsbürger in der Türkei eine schwere Krise zwischen Berlin und Ankara ausgelöst. Die prominentesten Fälle waren neben Tolu jene des "Welt"-Reporters Deniz Yücel und des Menschenrechtler Peter Steudtner, die beide inzwischen wieder ausreisen durften.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei haben sich zwar entspannt, die Bundesregierung hat aber mehrfach betont, dass es keine Normalisierung geben werde, solange die verbliebenen Häftlinge nicht frei seien.