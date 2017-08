Inhaftierte Journalistin Tolu "Hunderte Frauen mit Kindern inhaftiert"

Am 30. April nahm die türkische Polizei die deutsche Übersetzerin und Journalistin Mesale Tolu Corlu fest. Seitdem sitzt sie in Haft. Der 33-Jährigen wird unter anderem Terrorpropaganda vorgeworfen. Trotz der schwierigen Situation zeigt sich Tolu in einer nun verbreiteten Botschaft nun optimistisch.

In der Nachricht heißt es, sie erhalte Solidaritätsbriefe aus vielen Ländern Europas und sogar aus Japan und Kanada. "Euer Wille und eure Kraft geben mir Kraft und Hoffnung. Es gibt Hunderte Frauen, die mit ihren Kindern inhaftiert sind. Wir sind nicht die einzigen, auch mit ihnen müssen wir uns solidarisch zeigen. Ich glaube daran, dass es bald sonnige Tage für uns geben wird."

Die Botschaft wurde von dem in Berlin ansässigen Solidaritätskreis "Freiheit für Mesale Tolu" verbreitet.

Die 1984 in Ulm geborene Tochter türkischer Eltern, die allein über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügt, hatte in Istanbul als Journalistin und Übersetzerin für die linke Nachrichtenagentur Etkin News Agency und den Radiosender Özgür Radyo gearbeitet. Der wurde nach dem Putschversuch geschlossen. Tolu hat vor allem in ihren Tweets regelmäßig die türkische Regierung kritisiert.

Zweieinhalbjähriger Sohn lebt mit ihr im Gefängnis

Ihr zweieinhalbjähriger Sohn ist mit ihr im Untersuchungsgefängnis in Istanbul untergebracht. Ihr Ehemann Suat Corlu befindet sich ebenfalls in Haft. Tolu drohen bis zu 15 Jahre Gefängnisstrafe. Der Prozess soll am 11. Oktober beginnen.

Die Türkei hatte die Bundesregierung erst Wochen später über die Verhaftung Tolus informiert und damit gegen internationales Recht verstoßen. Erst Anfang Juni durften deutsche Diplomaten Tolu in einem Istanbuler Frauengefängnis besuchen.

Der Fall ähnelt jenem des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel, der sich seit Februar in der Türkei in Untersuchungshaft befindet - mit einem Unterschied: Tolu besitzt ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie hat ihren türkischen Pass 2007 abgegeben. Seit dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli 2016 wurden mehr als 150 Journalisten in der Türkei verhaftet.