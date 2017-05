Journalistin Mesale Tolu Türkei erlaubt Besuch bei inhaftierter Deutscher

Es hat Wochen gedauert, nun hat das Nato-Mitgliedsland Türkei der Bundesregierung einen Besuch bei Mesale Tolu erlaubt. Die Journalistin mit deutschem Pass sitzt seit Ende April in Haft. Die Visite werde voraussichtlich am kommenden Freitag stattfinden können, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin.

Die Bundesregierung dringt seit Monaten auf konsularischen Zugang zu Deutschen, die im Zuge der Verhaftungswelle nach dem gescheiterten Putsch im vergangenen Sommer festgesetzt wurden.

Tolu wurde am 5. Mai unter dem Vorwurf der "Terrorpropaganda" festgenommen. Sie arbeitet als Journalistin und Übersetzerin. Anders als der "Welt"-Journalist Deniz Yücel, der seit Monaten in türkischer Untersuchungshaft sitzt, hat sie keinen türkischen Pass.

Eine schriftliche Zusage für den Besuch bei Tolu liege noch nicht vor, teilte das Auswärtige Amt mit. Es gehe bei dem Besuch zunächst vor allem darum, sich einen Eindruck von den Haftbedingungen und Tolus Zustand zu machen.

Kanzlerin Angela Merkel hatte sich vergangene Woche am Rande eines Nato-Gipfels mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. Nach Angaben eines deutschen Regierungssprechers hatte sie sich bei Erdogan für eine rechtstaatliche Behandlung deutscher Bürger eingesetzt.