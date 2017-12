Türkei Staatsanwaltschaft fordert Freilassung von Mesale Tolu

Hoffnung für Mesale Tolu: Die Istanbuler Staatsanwaltschaft hat die Freilassung der deutschen Journalistin beantragt. Auch die fünf weiteren inhaftierten Angeklagten sollen laut Staatsanwaltschaft aus der Haft entlassen werden. Das teilten SPIEGEL-Reporter Maximilian Popp und andere Beobachter aus dem Gerichtssaal mit. Eine Entscheidung des Richters über den Antrag steht noch aus.

Die Journalistin war im April festgenommen worden und sitzt seitdem in Haft. Zeitweise war auch ihr kleiner Sohn zusammen mit ihr im Gefängnis. Tolu hat seit 2007 nur noch einen deutschen Pass. Sie gehört zu einer Gruppe aus insgesamt 18 Angeklagten, denen Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in der linksextremen MLKP vorgeworfen werden.

Die meisten türkischen und deutschen Reporter waren bei dem zweiten Verhandlungstag in dem Verfahren zunächst ausgeschlossen worden. Als Grund gaben die Sicherheitskräfte im zentralen Gerichtsgebäude in Istanbul vor Verhandlungsbeginn an, der Saal sei voll. Größere Säle seien belegt.

Zum Auftakt des Verfahrens hatte das Gericht es am 11. Oktober abgelehnt, die Deutsche bis zu einem Urteil in dem Verfahren auf freien Fuß zu setzen.

Die Staatsanwaltschaft hatte bisher behauptet, Tolu sei Mitglied einer Terrororganisation und habe Propaganda betrieben. Der Journalistin wird zur Last gelegt, an zwei Gedenkveranstaltungen für kurdische Kämpferinnen, die im Krieg gegen den IS gefallen sind, teilgenommen zu haben, außerdem an einer Demonstration für Frauenrechte und einer Beerdigung für Mitglieder einer verbotenen kommunistischen Partei. Bei einer Verurteilung drohen ihr 15 Jahre Haft.

Ende November war ihr Ehemann aus der Haft entlassen worden. Er war ebenfalls zunächst wegen Terrorverdachts inhaftiert worden. Die Bundesregierung hat vergeblich gegen Tolus Verhaftung protestiert.