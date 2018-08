Geiseldiplomatie um Mesale Tolu Präsident Erdogan hat sich verzockt

Plötzlich ging alles ganz schnell: Fast eineinhalb Jahre lang saß die Journalistin Mesale Tolu in der Türkei im Gefängnis. Kurz vor Weihnachten kam sie aus der Untersuchungshaft frei. Nun hat ein Gericht auch ihre Ausreisesperre aufgehoben. Tolu hatte lange darauf gedrängt. Sie hat einen kleinen Sohn. Er sollte seine Großeltern in Deutschland sehen, die Familie zum Durchatmen kommen.

Das Ende der Ausreisesperre ist eine gute Nachricht für Mesale Tolu, für ihre Verwandten, Freunde, Anwälte, die sich für sie eingesetzt, die vielen Menschen in Deutschland und in der Türkei, die mit ihr gebangt haben. Für den türkischen Rechtsstaat ist der Beschluss hingegen eine weitere Bankrotterklärung.

DPA Mesale Tolu

Es ist ja nicht so, dass die Richter eine Fehlentscheidung erkannt und nun korrigiert hätten. Sie handeln ausschließlich nach politischen Anweisungen. Und die waren jetzt offenbar andere als vor einigen Monaten.

Vergangenen Mittwoch telefonierte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit Kanzlerin Angela Merkel, um sich der Unterstützung der Bundesregierung im Streit mit den USA zu vergewissern. Einen Tag später rief sein Schwiegersohn, Finanzminister Berat Albayrak, seinen deutschen Amtskollegen Olaf Scholz an. Albayrak sicherte Scholz in dem Gespräch nach SPIEGEL-Informationen Entgegenkommen zu, unter anderem sollte Mesale Tolu die Türkei verlassen dürfen. Die Entscheidung soll bereits Ende Juli getroffen worden sein. Mesale Tolu habe darum gebeten, dass sie nicht öffentlich wird, damit sie ungestört ausreisen kann, heißt es vonseiten der Bundesregierung.

Erdogan behauptet beharrlich, dass die Justiz in der Türkei unabhängig sei, dass Richter ausschließlich nach rechtsstaatlichen Kriterien handelten. Der Fall Tolu demonstriert nun einmal mehr für alle sichtbar, dass das nicht stimmt.

Die türkische Regierung hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von europäischen und amerikanischen Staatsbürgern, darunter auch der Journalist Deniz Yücel und der Menschenrechtler Peter Steudtner, eingesperrt, um von den jeweiligen Herkunftsländern Zugeständnisse zu erpressen. Es ist eine Politik, die einem Nato-Staat und EU-Beitrittskandidaten unwürdig ist. Und trotzdem ist Ankara damit erstaunlich lange durchgekommen.

Erdogans Geiselpolitik gerät an Grenzen

Im Fall des amerikanischen Pastors Andrew Brunson, der seit fast zwei Jahren wegen angeblichen Terrorverdachts in der Türkei gefangen gehalten wird, ist das anders. Erdogan hat erklärt, dass er Brunson tauschen würde gegen den Islamisten-Prediger Fethullah Gülen, den mutmaßlichen Hauptverantwortlichen für den Putschversuch vom 15. Juli 2016, der in Pennsylvania im Exil lebt. Die US-Regierung sperrte sich dagegen. Ein Deal, wonach eine Strafe gegen die türkische Halkbank in den USA gemildert wird, sollte Brunson freikommen, scheiterte in letzter Minute an den Forderungen Ankaras.

Im Video: "Diesen Konflikt werden Trump und Erdogan nicht allein lösen können"

Video AFP

Seither geht US-Präsident Donald Trump mit Härte gegen die Türkei vor. Er hat Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt und die Zölle auf Aluminium- und Stahlimporte aus der Türkei verdoppelt, woraufhin die Lira weiter eingebrochen ist. Die türkische Wirtschaft steht nun vor dem Kollaps- und Erdogans Geiselpolitik gerät zum ersten Mal an Grenzen.

Erdogan will Brunson nicht freilassen, da er das als Eingeständnis von Schwäche verstehen würde. Er weiß jedoch zugleich, dass er seine westlichen Partner nicht noch weiter verprellen kann ohne einen Zusammenbruch der türkischen Wirtschaft zu riskieren.

Also bleibt er vorerst hart gegenüber den USA und geht parallel auf die Europäer zu, die er noch vor einem Jahr als Nazis und Terrorhelfer beschimpft hat.

Bereits vergangene Woche kamen zwei griechische Soldaten und der Türkei-Ehrenvorsitzende von Amnesty International, Taner Kilic, aus der Haft frei.

Nicholas Danforth, Analyst am Bipartisan Policy Center in Washington, hat die Widersprüche von Erdogans Politik gerade erst treffend zusammengefasst. "Du entlässt die einen Gefangenen, um den diplomatischen Schaden zu begrenzen, den du durch die Verhaftung der anderen angerichtet hast."