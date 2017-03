Abgesagt Türkischer Außenminister kann nicht in Rotterdam sprechen

Eine für kommendes Wochenende geplante Veranstaltung mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam ist abgesagt worden. Bürgermeister Ahmed Aboutaleb teilte in einem Schreiben an den Stadtrat mit, der Eigentümer des Veranstaltungsorts stelle diesen nicht länger zur Verfügung.

Cavusoglu wollte vor der Volksabstimmung am 16. April bei den türkischen Wählern in den Niederlanden für die von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestrebte Verfassungsänderung werben, mit der dessen Machtbefugnisse deutlich gestärkt würden.

Niederländische Politiker, darunter der bürgerlich-liberale Regierungschef Mark Rutte und der rechtspopulistische Abgeordnete Geert Wilders, hatten sich gegen den Auftritt des türkischen Außenministers ausgesprochen.

Rotterdams marokkanischstämmiger Bürgermeister unterstützte Rutte und sagte, selbst wenn es den Versuch gegeben hätte, die Veranstaltung stattfinden zu lassen, wäre sie aus Sicherheitsgründen abgesagt worden.

Zürich will Auftritt verhindern

Streit gibt es auch um einen geplanten Auftritt Cavusoglus in der Schweiz. Die Behörden wollen einen Besuch des Außenministers in Zürich verhindern. Ein Sprecher der Sicherheitsdirektion des Kantons sagte der Nachrichtenagentur AFP, seine Behörde habe die Schweizer Regierung in einem Brief aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, "damit die für Sonntag in Zürich geplante Veranstaltung nicht stattfindet".

In einer Mitteilung verwies die Sicherheitsdirektion von Zürich auf "extrem kontroverse Diskussionen" über den Besuch türkischer Regierungsvertreter in Deutschland. Es sei daher mit "massiven Demonstrationen" zu rechnen, wenn Cavusoglu in die Schweiz komme. Selbst mit einem großen Polizeiaufgebot könnten die Behörden "nicht garantieren, dass die Veranstaltung ruhig und ohne Zwischenfälle verläuft".

Cavusoglus Redeauftritt am Montag in Hamburg war zunächst abgesagt worden, weil der ursprünglich vorgesehene Versammlungsort schwere Brandschutzmängel aufwies.

Am Dienstagabend hatte der Minister dann doch vor etwa 350 Zuhörern auftreten können. Deutsche Kommunalbehörden sagten in den vergangenen Tagen mehrere Veranstaltungen mit türkischen Regierungspolitikern kurzfristig ab. Ankara reagierte darauf mit heftiger Kritik.

Im Video: Die deutsch-türkischen Beziehungen - Chronologie der Ereignisse

Video REUTERS