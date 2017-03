Wahlkampfauftritt Türkischer Außenminister warnt vor "Religionskriegen" in Europa

Mark Rutte kann sich für seinen deutlichen Wahlsieg in den Niederlanden vor allem beim türkischen Präsidenten bedanken - darüber sind sich knapp einen Tag nach der Abstimmung fast alle Kommentatoren einig. Das Machtspiel zwischen Recep Tayyip Erdogan und dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte dürfte ihm den Vorsprung verschafft haben. Offenbar sehr zum Ärgernis der Regierung in Ankara: In seiner Reaktion auf das Ergebnis setzt Außenminister Mevlüt Cavusoglu zu wüsten Drohungen an.

Die meisten Parteien in den Niederlanden verträten dieselbe Haltung wie der islamfeindliche und europakritische Geert Wilders, sagte Cavusoglu bei einer Wahlkampfveranstaltung in Antalya. "Sie sind alle gleich." Es gebe keine Unterschiede zum "Faschisten" Wilders. "Sie haben alle dieselbe Mentalität. Und diese Mentalität wird Europa an den Abgrund führen. Bald könnten und werden Religionskriege in Europa beginnen."

Europa werde schon lernen, wie man mit der Türkei umzugehen habe, sagte Cavusoglu weiter. Ansonsten werde die Türkei es Europa beibringen. "Ihr werdet von eurem befehlenden Diskurs absehen. Die Türkei befiehlt", sagte er. Mit der Türkei könne nicht im Befehlston gesprochen werden. "Ihr müsst anständig reden, Ihr könnt um etwas bitten."

Die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU sind wegen der Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Minister angespannt. Zum Eklat kam es vergangenes Wochenende, als die Niederlande einen Auftritt der türkischen Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya in Rotterdam verhinderte.

"Hey Nazi-Überbleibsel"

Die regierungstreue Zeitung "Sabah" machte am Donnerstag ihre Europaausgabe mit der Schlagzeile auf Deutsch auf: "Ihr kämpft umsonst. Eure Macht reicht nicht, um die Türkei aufzuhalten. Hey Europa... Hey Deutschland... Hey Holland... Hey Faschisten... Hey Nazi-Überbleibsel... Hey Bild... Glaubt Ihr, dass wir uns vor eurem Geschrei, eurer Aufregung und euren unmoralischen Verleumdungen fürchten werden?" Das war offenbar eine Antwort auf die Titelseite der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch, die Erdogan unter anderem vorwarf, kein Demokrat zu sein.

In der türkischen "Sabah"-Ausgabe hieß es: "Die Kreuzfahrer-Presse hat den Krieg erklärt. Ihre schmutzige Kampagne kennt keine Grenzen." Der "Bild" warf die Erdogan-Regierung Beleidigung vor. Zuletzt hatte auch die Bundesregierung ihren Ton gegenüber der Türkei verschärft.