Migranten auf dem Weg zur US-Grenze "Trumps Drohungen lassen uns kalt"

Edgar, Noel, Samuel, Adrián, Benigno und Chilango (19 bis 32), Honduras



"Wir kommen alle aus unterschiedlichen Ecken in Honduras und kannten uns vorher nicht. Wir haben uns in der Karawane getroffen und zusammengetan. Wir gehen bis in die USA, komme was wolle. Hauptsache, rüber. In Honduras gibt es keine Perspektive für uns. Mit dem, was wir am Tag verdienen, kannst du keine Familie ernähren. Trump muss uns die Grenze öffnen und uns Arbeit geben. Wir machen keinen Stress. Wir zeigen den Gringos, wie gut wir arbeiten können. Unsere Regierung ist Müll, das sind Drogenhändler, sie nehmen uns aus. Sie nehmen das Geld von den Gringos, aber geben den Menschen davon nichts. Die Regierung ist schlimmer als die Banden. Wir wollen unsere Familien nicht alleine lassen, aber wir sind zu Hause schlechter dran als hier in der Karawane. In Honduras ist es fast so, als lebtest du im Knast. Die Not ist so groß, dass du alles in Kauf nimmst."