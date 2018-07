Der Links-Nationalist Andrés Manuel López Obrador liegt ersten Umfragen zufolge bei der Präsidentenwahl in Mexiko deutlich vorne. Für den 64-Jährigen der Partei Morena stimmten bei der Wahl am Sonntag 49 Prozent der Wähler, wie die Wirtschaftszeitung "El Financiero" nach Schließung der Wahllokale mitteilte. PAN-Kandidat Ricardo Anaya kam demnach auf 27 Prozent, der Kandidat der amtierenden Regierungspartei PRI, José Antonio Meade, erreichte den Angaben zufolge 22 Prozent.

Anaya und Meade gestanden ihre Niederlage kurz nach Bekanntgabe der ersten Umfrage ein. Die Tendenzen seien nicht günstig, sagte Meade bei einer Pressekonferenz. "Für das Wohl Mexikos" wünsche er López Obrador viel Erfolg. Anaya sagte vor Unterstützern: "Weil ich an die Demokratie glaube, weil ich Demokrat bin, zeigen mir die Ergebnisse, dass die Tendenz zu Andrés Manuel López Obrador geht."

Auch eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Mitofsky für den TV-Sender Televisa sah López Obrador deutlich in Führung. Er habe demnach zwischen 43 und 49 Prozent der Stimmen erreicht. Laut der Mitofsky-Umfrage lagen Anaya und Meade mit einem möglichen Ergebnis von 23,2 bis 27 Prozent und 22 bis 26 Prozent eng beieinander.

Boliviens sozialistischer Präsident Evo Morales sendete als erster lateinamerikanischer Regierungschef Glückwünsche an López Obrador, der auch unter dem Kürzel AMLO bekannt ist. "Wir sind uns sicher, dass seine Regierung eine neue Seite in der Geschichte der lateinamerikanischen Würde und Souveränität schreiben wird", schrieb Morales auf Twitter. Dort gratulierte auch US-Präsident Donald Trump: Er freue sich sehr darauf, mit Lopez Obrador zusammenzuarbeiten, schrieb er. Es gebe viel zu tun. Sowohl die USA als auch Mexiko würden davon profitieren.

Rund 89 Millionen Menschen waren wahlberechtigt. Nach einer ersten Schätzung des Wahlrats lag die Wahlbeteiligung bei rund 63 Prozent. Auch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt konnte sich die Partei von López Obrador durchsetzen. Nach ersten Auszählungen wurde dort Claudia Sheinbaum zur neuen Bürgermeisterin gewählt. Sheinbaum ist die erste Frau, die in das Amt gewählt wurde.

Am Sonntag wurden in Mexiko politische Posten in 30 von 32 Bundesstaaten neu bestimmt, darunter in der Hauptstadt Mexiko-Stadt. Zudem wurden in beiden Kongresskammern 500 Abgeordneten- und 128 Senatorenplätze neu besetzt und acht neue Gouverneure gewählt. Auf lokaler Ebene mussten rund 1600 Bürgermeister bestimmt werden.

Die Wahl verlief nach Angaben von Beobachtern ohne größere Zwischenfälle. "Was wir sehen, ist Harmonie und eine massenhafte Wahlbeteiligung", sagte der Leiter der Wahlbeobachtung der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Leonel Fernández, am Nachmittag.

Im ganzen Land waren mehr als 157.000 Wahlzentren geöffnet. Der Wahlkampf in Mexiko wurde von Gewalt gegen Politiker überschattet. In den vergangenen zehn Monaten wurden mehr als 120 Politiker umgebracht.