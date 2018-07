Mexikos Wahlsieger López Obrador Links neben Trump

Dieses Wahlergebnis erschüttert Mexiko - wenn nicht gleich einen ganzen Kontinent. Im zweitgrößten Land Lateinamerikas, verkrustet und von Eliten dominiert, hat zum ersten Mal ein Anti-System-Kandidat gewonnen. Einer, der bewusst der "Mafia der Macht" den Kampf angesagt hat, der mit fast all dem brechen will, was Mexiko bisher ausgemacht hat. Und dafür hat er mehr als die Hälfte der Menschen hinter sich.

Ärger und Frust über die ewige Regierungspartei PRI und die konservative PAN, die ideologisch kaum zu unterscheiden sind und sich nur in ihrer Unfähigkeit Konkurrenz machen, hat die Mexikaner in Scharen für Andrés Manuel López Obrador stimmen lassen. Viele haben den Kandidaten der Mitte-links-Sammelbewegung Morena aus Überzeugung gewählt, aber mindestens genauso viele haben ihm die Stimme gegeben, weil sie der Meinung sind, dass er bei seinem dritten Anlauf auf das Präsidentenamt eine Chance verdient. Und aus einer Gewissheit heraus: Schlimmer kann es nicht mehr werden.

PRI und PAN, die López Obrador nur "PRIAN" nennt, haben in den vergangenen zwölf Jahren mit ihrem grotesken Drogenkrieg viel dazu beigetragen, dass sich Mexiko in einen Friedhof verwandelt hat. 200.000 Tote, mindestens 37.000 Verschwundene, Zehntausende Vertriebene.

Und mit ihrer unverhohlenen Selbstbereicherung haben Gouverneure und die Präsidentenfamilie gezeigt, dass sie eigentlich nur ihr eigenes Wohl interessiert. Rund ein Dutzend Gouverneure - vor allem der PRI - sind hinter Gittern, auf der Flucht oder haben Verfahren gegen sich laufen. Fast überflüssig zu sagen, dass in den vergangenen Jahren die Armut im zweitgrößten Land Lateinamerikas gestiegen ist. 39 Prozent der Mexikaner haben nicht genug Geld, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Diese Menschen profitieren nicht von der anderen, erfolgreichen Seite Mexikos, von dem Industriestandort und Exportmotor, der das Land auch ist.

Hoy fue derrotado el

México de la guerra contra el narco, la corrupción endémica y la desigualdad aberrante. Ganó otro México. AMLO tiene una oportunidad invaluable: con todos los ciudadanos, lograr que ese otro México –pacífico, próspero, libre y justo– sea posible. — Jorge Volpi (@jvolpi) 2. Juli 2018

"Heute hat das Mexiko des Narco-Kriegs, der endemischen Korruption und der beschämenden Ungleichheit verloren", schrieb der Schriftsteller Jorge Volpi auf Twitter. "Es hat ein anderes Mexiko gewonnen. AMLO hat die unschätzbare Chance, mit allen Mexikanern zu erreichen, dass ein friedliches, freies, blühendes und gerechtes Land möglich ist." Besser kann man die Erwartungen der Menschen nicht zusammenfassen.

Die Aufgaben, die López Obrador in den kommenden sechs Jahren bevorstehen, sind entsprechend gewaltig: Drogenkrieg, Korruption, soziale Ungleichheit und dann noch das Verhältnis zu den USA mit drohendem Mauerbau, Zwist mit dem politisch auf der anderen Seite stehenden US-Präsidenten Donald Trump, möglichem Ausstieg der USA aus dem Nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA. Und López Obrador muss das erfolgreiche mit dem vergessenen Mexiko versöhnen.

Aber er hat nicht viel Zeit, sein Land grundlegend umzukrempeln und den gigantischen Erwartungen gerecht zu werden. Die Eliten werden ihm das Leben so schwer wie möglich machen. Hinzu kommt, dass der als links bezeichnete künftige Präsident zwar eine präzise und genaue Diagnose der Leiden seines Landes erstellt hat. Aber die Therapiemaßnahmen, die er vorschlägt, bleiben bisher schwammig.

Wie will er seine Versprechen in die Tat umsetzen

Während sich López Obrador in den Wahlkämpfen 2006 und 2012 klar auf Positionen festlegte, sparte er dieses Mal an konkreten Ansagen zur Umsetzung seiner Versprechen. Immerhin: Er will das sündhaft teure Präsidentenflugzeug verkaufen, sein eigenes Gehalt und das der hohen Staatsbeamten halbieren, den Ex-Präsidenten ihre Pensionen streichen und wieder mehr im Land produzieren, um Mexiko unabhängiger von den Weltmärkten zu machen. Das alles wird für die angekündigte Transformation des Landes noch nicht reichen.

In seiner ersten Rede nach Bekanntgabe der Ergebnisse wirkte er nüchtern, fast schon erschrocken angesichts des klaren Sieges mit 53 Prozent der Stimmen, dazu einer Mehrheit im Parlament und großen Siegen in den Bundesstaaten. Aber er sandte eine Botschaft der Beruhigung an die Märkte. López Obrador will die Unabhängigkeit der Zentralbank und die unternehmerischen Freiheiten respektieren, Enteignungen und eine Änderung der Verfassung schloss er aus.

Video: Drogenkrieg, Gewalt und Korruption - Mein Mexiko

In seiner Zeit als Bürgermeister von Mexiko-Stadt zwischen 2000 und 2005 hat er sich sehr viel mehr als Pragmatiker denn als Ideologe gezeigt. Er hat zwar eine universelle Pension für Senioren geschaffen, aber auch die Sanierung des historischen Zentrums der Stadt gemeinsam mit dem Multimilliardär Carlos Slim angeschoben. Seine beiden Hauptanliegen sind die Ausrottung der Korruption und die Verbesserung der Lebensumstände der 50 Millionen armen Mexikaner. "ich werde Euch nicht enttäuschen" versprach er am Sonntag. "Wir werden Mexiko umbauen".

Der Wahlsieg von López Obrador bedeutet ferner auch den Tod des "Dinosauriers PRI". Die "Partei der Institutionalisierten Revolution", die Mexiko 77 der vergangenen 89 Jahre mit harter Hand, teilweise mafiösen Strukturen und Korruption regiert hat, hat jeden Kredit bei der Bevölkerung verloren.

Gerade mal 15 Prozent der Stimmen holte der Regierungskandidat José Antonio Meade. Und auf regionaler Ebene stoppt López Obrador den Rechtsschwenk Lateinamerikas. Seit geraumer Zeit wählen die Menschen in der Region vor allem konservative Regierungen an die Macht. Im zweitgrößten Land Lateinamerikas wurde diese Tendenz jetzt gestoppt.