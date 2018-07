Mögliche Zahlungen an Playboy-Model Brisante Tonaufnahmen könnten Trump in Bedrängnis bringen 

Die Aufnahmen sollen zwei Monate vor den Präsidentschaftswahlen entstanden sein: Michael Cohen, langjähriger Anwalt von Donald Trump, hat offenbar Gespräche von ihm heimlich mitgeschnitten. In den Diskussionen soll es um Zahlungen an ein früheres Playboy-Model gehen. Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf Anwälte.

Das FBI stellte die Aufnahmen demnach sicher, als es das Büro von Cohen durchsuchte. Die Behörde untersucht derzeit Cohens Rolle bei möglichen Zahlungen an Frauen, die Trump während der Präsidentschaftswahlen mit Vorwürfen hätten schaden können. In diesem Fall hätte diese womöglich als Wahlkampfspenden deklariert werden müssen.

Der Jurist muss sich derzeit in mehreren Fällen vor Gericht verantworten. Cohen war zuletzt immer stärker unter Druck geraten. Auch für Trump stellt das eine Bedrohung dar. Schließlich verfügt Cohen als einst enger Vertrauter Kenntnis über viele persönliche Informationen des heutigen Präsidenten.

Bereits Mai stellte sich heraus, dass Cohen Pornodarstellerin Stormy Daniels 130.000 Dollar kurz vor der Präsidentschaftswahl ein Schweigegeld gezahlt hatte - das Geld erhielt er von Trump zurück.

Zudem unterhielt Cohen offenbar eine Schwarze Kasse, gefüllt aus bis zu siebenstelligen Zuwendungen globaler Großkonzerne, darunter von AT&T und des Schweizer Pharmakonzerns Novartis. Was genau mit diesem Geld passierte, ist noch nicht geklärt.

In Kürze mehr auf SPIEGEL ONLINE.