Stormy-Daniels-Affäre Richter setzt Zivilprozess gegen Trumps Anwalt aus

Der Zivilprozess gegen Donald Trumps persönlichen Anwalt ist ausgesetzt worden. Der zuständige Richter im US-Bundesstaat Kalifornien habe das Verfahren gegen Michael Cohen für 90 Tage gestoppt, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Richter James Otero begründete den Schritt demnach mit den parallel laufenden strafrechtlichen Ermittlungen Cohen. Die "einzigartigen Umstände" des Falles rechtfertigten eine Unterbrechung. "Das sind keine einfachen strafrechtlichen Ermittlungen. Es handelt sich um Ermittlungen gegen den persönlichen Anwalt eines amtierenden Präsidenten", so der Richter.

Aktuell laufen zwei voneinander unabhängige Verfahren gegen Trumps Anwalt. In Kalifornien hat Stephanie Clifford alias "Stormy Daniels" sowohl Trump als auch Cohen verklagt. In einem Zivilverfahren versucht Clifford, die Auflösung eines Schweigevertrags zwischen Trump und ihr selbst zu erzwingen. In New York läuft ein separates Strafverfahren gegen Cohen. Die New Yorker Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen Bankbetrugs und wegen des Verstoßes gegen die Wahlspendengesetze.

Cohen hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass er in dem Zivilprozess von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen werde. Wegen der "andauernden Strafermittlung" gegen ihn werde er auch im Zivilverfahren rund um Stormy Daniels sein verfassungsmäßiges Recht wahrnehmen, sich nicht selbst belasten zu müssen, hieß es in der Mitteilung.

Die nächste Anhörung im Zivilverfahren soll nun im Juli stattfinden. Der Anwalt von Stormy Daniels kündigte an, dass seine Klientin Einspruch gegen die Aussetzung des Prozesses einlegen werde.

Video DPA

Pornostar Clifford behauptet, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Der Präsident dementiert das. Cohen sagte, er habe Clifford kurz vor der Präsidentenwahl 2016 aus eigener Tasche 130.000 US-Dollar (etwa 110.000 Euro) gezahlt. Das Geld soll dazu gedient haben, sie von diesen Äußerungen abzubringen. Diesen Vertrag will Clifford nun auflösen - und in diesem Verfahren hat Cohen die Aussage verweigert, um sich selbst zu schützen.

Die Zahlung ist aber vor allem deshalb brisant, weil es sich um eine mutmaßliche Wahlkampfhilfe für Trump und damit womöglich auch um eine nicht deklarierte und somit illegale Wahlkampfspende gehandelt haben könnte. Cohen führt an, das Geld aus eigener Tasche gezahlt zu haben.

Cohen arbeitet seit etwa zwölf Jahren für Trump und gilt als enger Vertrauter des Präsidenten. Er wird häufig als Trumps "Ausputzer" bezeichnet, weil er hinter den Kulissen für seinen Chef unangenehme Angelegenheiten bereinigt haben soll. (Ein ausführliches Porträt des Anwalts lesen Sie hier.)