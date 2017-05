Geheimdienstausschuss Flynn wird zur Herausgabe von Dokumenten gezwungen

Der Geheimdienstausschuss des US-Senats hat in der Untersuchung zu einer möglichen Einflussnahme Russlands auf die Präsidentschaftswahl den Druck auf den früheren nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn erhöht. Per Vorladung forderte das Gremium Flynn auf, alle relevanten Dokumente zu überreichen.

Laut den Vorsitzendenden des Geheimdienstausschusses, Richard Burr (Republikaner) und Mark Warner (Demokraten), war Flynn bereits am 28. April aufgefordert worden, die Dokumente bereitzustellen, die für die Ermittlungen des Ausschusses über eine mögliche russische Einflussnahme auf die Wahl 2016 relevant seien. Er habe dies aber durch seinen Anwalt abgelehnt. Ausschüsse des US-Kongresses haben die Möglichkeit, Zeugen mit einem sogenannten Subpoena vorzuladen oder zur Herausgabe von Dokumenten zu zwingen.

Flynn war im Februar nach nur 24 Tagen von seinem Posten als nationaler Sicherheitsberater zurückgetreten. Er hatte vor seinem Amtsantritt mit dem russischen Botschafter über Sanktionen gegen Moskau gesprochen und darüber später falsche Angaben gemacht. Anfang dieser Woche waren neue Einzelheiten in dem Fall bekannt geworden. Demnach soll die neue US-Regierung früher als bislang bekannt darüber informiert worden sein, dass Flynn ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte.

Das FBI und die beiden Geheimdienstausschüsse des Kongresses untersuchen eine mögliche russische Einflussnahme auf den Wahlkampf im vergangenen Jahr. Dabei geht es auch um Kontakte zwischen russischen Vertretern und Beratern aus Trumps Wahlkampfteam - darunter Flynn.

Am Mittwoch hatte der Geheimdienstausschuss des Senats zudem den gefeuerten FBI-Chef James Comey eingeladen, sich am kommenden Dienstag hinter verschlossenen Türen zu äußern. Comey hatte die Ermittlungen zu möglichen illegalen Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung geleitet. Sein Rauswurf am Dienstag hatte das politische Washington erschüttert.