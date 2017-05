Medienberichte Flynn will nun doch Dokumente zur Russland-Affäre vorlegen

Der frühere Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Michael Flynn, will dem Senatsausschuss zur Russland-Affäre nun offenbar doch die angeforderten Dokumente vorlegen. Das berichten die Zeitung "Washington Post" und die Nachrichtenagentur AP. Demnach hätten Flynns Anwälte kurz vor Ablauf einer entsprechenden Frist schriftlich zugesichert, die Unterlagen ab 6. Juni auszuhändigen - dem letztmöglichen Zeitpunkt, um eine angedrohte Strafe zu umgehen.

Der Geheimdienstausschuss des US-Senats hatte Flynn zunächst gebeten, alle relevanten Dokumente zu überreichen. Das hatte der Ex-General jedoch abgelehnt. Am 11. Mai schließlich forderte ihn der Ausschuss per Vorladung erneut dazu auf. Daraufhin kündigte Flynn an, von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch zu machen, das vor möglicher Selbstbelastung schützt. Seine Anwälte kritisierten, dass die Vorladung zu viele Dokumente umfassen würden. Daraufhin passte der Geheimdienstausschuss die Forderung an.

Trumps persönlicher Anwalt verwehrt Aussage

Flynn war im Februar nach nur 24 Tagen als nationaler Sicherheitsberater zurückgetreten, nachdem bekannt geworden war, dass er über Kontakte nach Russland während des US-Wahlkampfs und vor Trumps Amtsantritt gelogen hatte. Damals war er einer von Trumps engsten Beratern.

Moskau soll versucht haben, den Präsidentschaftswahlkampf zugunsten Trumps zu beeinflussen. In diesem Zusammenhang untersuchen die Bundespolizei FBI und mehrere Kongressausschüsse, ob es Absprachen des Wahlkampflagers des Republikaners mit Russland gegeben hat.

Auch Trumps persönlicher Anwalt Michael Cohen wurde nach eigener Aussage von den Geheimdienstausschüssen im Repräsentantenhaus und Senat gebeten auszusagen. Er werde das aber nicht tun. Die Ermittlungen gingen "völlig ins Blaue hinein" und basierten auf voreiligen Schlüssen. "Sie müssten erstmal ein einziges, glaubwürdiges Beweisstück vorlegen, dass die Russland-Theorie untermauert", sagte Cohen. Sollte er jedoch vorgeladen werden, würde er aussagen.