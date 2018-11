Gouverneurskandidatin Abrams in Georgia Sie wäre die Erste

"Wählt!" steht in großen weißen Lettern an einer Hauswand in Atlanta, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Georgia. Darunter ist das Gesicht von Stacey Abrams abgebildet. Überdimensional. Die Demokratin schaut kämpferisch. Nicht ohne Grund: Vor ihr liegt nichts Geringeres als das scheinbar Unmögliche: Stacey Abrams will die erste schwarze Gouverneurin in den USA werden, noch dazu in einem Bundesstaat, der traditionell für die Republikaner stimmt. Für weiße Männer.

Mit dem Wandgemälde hat die Heimatstadt von Martin Luther King einer neuen afroamerikanischen Ikone ein Denkmal gesetzt. Im liberalen Atlanta hat Stacey Abrams schon fast gewonnen. Viele Menschen jubeln der Demokratin auf der Straße zu, drängen sich mit ihr für Selfies zusammen.

Doch wenn sie bei den Zwischenwahlen in dieser Woche Gouverneurin von Georgia werden will, dann reicht das nicht aus. Abrams muss so viele schwarze Wähler mobilisieren, wie niemals zuvor: 90 Prozent. Und sie muss es schaffen, einen Teil der weißen Wähler zu überzeugen, die sonst für die Republikaner stimmen - etwa 25 Prozent. In ganz Georgia, auch auf dem Land. Zu dieser Einschätzung sind die Datenjournalisten der US-Nachrichtenseite "FiveThirtyEight" gekommen.

Zwischenwahlen in den USA Was die Midterms so wichtig macht

Nicht nur deshalb startet Abrams ihre Bustour durch Georgia an diesem Montagmorgen um sieben Uhr. Sie steht auf einer Bühne in der Kleinstadt Macon, im sogenannten Heartland des Bundesstaats. Hier sind die Einkommen niedrig und die Arbeitslosenzahlen hoch. Viele Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Macon ist wie Atlanta eine blaue Insel in einem roten Meer. Blau ist die Farbe der Demokraten, Rot die der Republikaner.

Yale-Absolventin, Romanautorin - und nun Politikerin

Knapp 59 Prozent der Wähler haben hier bei der vorigen Präsidentschaftswahl für die Demokratin Hillary Clinton gestimmt. Rund 52 Prozent der Bevölkerung sind schwarz. Es sind Orte wie Macon, in denen Stacey Abrams eine Hoffnungsfigur ist. Ein junger Afroamerikaner hat Tränen in den Augen als er sie sprechen hört. Er hat bereits für Ex-Präsident Barack Obama an die Türen seiner Nachbarn geklopft und Werbung gemacht. Mit Stacey, sagt er, fühle es sich ganz ähnlich an.

Abrams ist eine ungewöhnliche Kandidatin. Sie ist 44, Single, hat keine Kinder, dafür aber einen Bruder, der mal im Gefängnis saß. An der Eliteuniversität Yale hat sie Jura studiert, dann Liebesromane unter einem Pseudonym verfasst und schließlich mehrere Start-ups mitgegründet. Bis heute stottert sie nach eigenen Angaben dennoch die Schulden aus ihrem Studium ab. Sie will zeigen, dass sie eine aus dem Volk ist und es trotzdem an die politische Spitze ihres Bundesstaats schaffen will, schaffen kann.

Jung, progressiv, schwarz, weiblich

Mit ihrer Kandidatur steht sie symbolhaft für die Zukunft der Demokraten: Sie ist progressiv, schwarz und eine Frau, die viele Afroamerikaner in den ganzen USA inspiriert. Seit wenigen Tagen klopft auch Talkshow-Ikone Oprah Winfrey für Abrams an die Türen von Wählern. Obama hat im Wahlkampfendspurt geholfen. Weniger als ein Prozent trennt Abrams laut Hochrechnungen von ihrem republikanischen Gegner Brian Kemp.

AFP Abrams mit TV-Star Oprah Winfrey

"Wählt jetzt", ruft Stacey Abrams auf der Bühne in Macon, "damit ihr eure Nachbarn am 6. November zu den Wahllokalen fahren könnt!" Abrams meint das wörtlich. Seit Jahren gibt es Kontroversen über Wählerregistrierungen in Georgia und anderen Bundesstaaten.

Ausgerechnet Abrams Gegner Kemp ist als Kabinettsmitglied für ein Gesetz verantwortlich, das aktuell 53.000 Registrierungen zurückhält - vor allem von Schwarzen. Das Exact-Match-Law erschwert die Registrierung von Wählern, weil es Registrierungen bei jeder noch so kleinen Abweichung zwischen Registrierungsformular und Führerschein - ob Bindestrich oder neue Adresse - für ungültig erklärt.

1,5 Millionen Wähler wurden unter Kemps Aufsicht als Wahlleiter zwischen 2012 und 2015 von den Listen gestrichen. Etwa acht Prozent der Wahllokale in Georgia wurden seitdem geschlossen. Vor allem in armen Gegenden, wo viele Afroamerikaner leben. Das Thema hat sich in den USA zum Skandal ausgeweitet, Abrams fordert, dass Kemp aus dem Kabinett zurücktritt. Zuletzt beschuldigte dieser seine Konkurrentin der "Cyberkriminalität", ohne allerdings jeglichen Beweis vorzulegen.

Das ländliche Georgia wählt die Republikaner

Je weiter der Weg von der Hauptstadt Atlanta in Richtung Süden führt, desto weniger Stacey-Abrams-Schilder stehen in den Gärten. Im Radio laufen Werbesports für den Republikaner Kemp, neben den Einfahrten der großen Baumwoll-, Pecan- und Erdnussfarmen stehen die Schilder mit seinem Namen. "Wenn sie für Abtreibungen sind und Waffen hassen - wählen Sie Stacey Abrams", heißt es in einem Radiospot. Abrams Kampagnen-Van hat die blaue Insel verlassen. Sie ist jetzt mitten in "Trump Country".

Nächster Stop: Dublin. Unter dem Dach einer Markthalle wedeln sich Afroamerikaner mit Stacey Abrams-Schildern Luft zu. In der Sonne demonstriert ein weißes Ehepaar für den Erhalt der Konföderierten-Denkmäler und gegen Abrams. Hinter ihnen taucht noch ein drittes weißes Gesicht auf, es ist das von Kari Murphy, der einzigen weißen Demokratin in der Gegend.

"Schwarze werden Stacey wählen. Weiße wählen Kemp"

Die 55-Jährige hat sich auf ihrer Farm in ihr weißes Cabrio gesetzt und ist 30 Minuten nach Dublin gefahren, um Abrams zu sehen. Jetzt sucht sie nach anderen weißen Demokraten. Vergeblich.

Murphy glaubt an Abrams, weil sie für eine Justizreform kämpft, für die Gesundheitsreform Obamacare und für öffentliche Schulen. In den vergangenen Tagen hat Murphy versucht, ihre Freunde zu überreden, sie nach Dublin zu begleiten.

Aber viele trauen sich nicht, sich bei einer Veranstaltung der Demokraten zu zeigen oder halten nichts von ihrer Überzeugung, sagt sie. Selbst Murphys Sohn gehört dazu. Er glaubt, dass Abrams die Steuern erhöhen wird. 2016 votierte Murphy junior für Trump, wie die Mehrheit in der Gegend. "Schwarze werden Stacey wählen. Weiße wählen Kemp", sagt Mutter Murphy.

"Ich will Gouverneurin von ganz Georgia werden!", ruft Abrams mehrmals an diesem Tag in die Menge. Jedes Mal bebt ihre Stimme. Abrams hat einmal versprochen mit "jedem Einzelnen im Staat zu sprechen".

Es hat sich gelohnt: Am ersten Tag der vorzeitigen Stimmabgabe wählten 200 Prozent mehr Menschen als bei der vorigen Gouverneurswahl. Bis Ende der ersten Woche überstieg die Wahlbeteiligung in den afroamerikanisch geprägten Gemeinden Gwinnett und Cobb County bereits die Wahlbeteiligung der vorigen Präsidentschaftswahlen.

Das ist selbst für die Vereinigten Staaten des Jahres 2018, einem tief gespalteten Land mit hochmotivierten Wählerschaften in beiden politischen Lagern, bemerkenswert.