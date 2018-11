Midterm-Wahlen Schlacht um Amerika

Zum Schluss gab er noch einmal alles. US-Präsident Donald Trump beendete den Kongresswahlkampf mit drei Auftritten in drei Bundesstaaten. Neben wüsten Beschimpfungen der Gegenseite fand er aber auch treffende Worte: "Die Midterm-Wahlen waren mal langweilig", rief er in Ohio. Dank ihm habe sich das geändert: "Jetzt sind sie das heißeste Thema."

In der Tat: Wenn die Amerikaner an diesem Dienstag wählen gehen, stimmen sie über viel mehr ab als nur Kongress-, Senats- und Gouverneurskandidaten. Die US-Halbzeitwahlen sind ein Referendum über Trump, über seine spezielle Spielart des Nationalpopulismus - und darüber, was für eine Nation die USA sein wollen.

"Der Charakter unseres Landes steht zur Wahl", sagt Trumps Vorgänger Barack Obama, der sich zum Endspurt dieses von rassistischer Rhetorik und realer Gewalt erschütterten Rennens noch mal persönlich in Wahlkampf stürzte, um den Demokraten zu helfen.

Die wichtigsten Fragen kurz vor den Midterm-Wahlen.

Warum ist die Wahl so wichtig?

Es geht um folgenschwere Fragen. Ist der "Trumpismus" nur eine "historische Anomalie" ("Washington Post") oder von Dauer? Zahlt sich sein rassistischer Wahlkampf aus? Können die Demokraten ihre Sinnkrise überwinden? Sind ihre progressiven Stars mehrheitsfähig, um Trump für die nächsten zwei Jahre zu blockieren - und dann in 2020 herauszufordern?

Zunächst aber müssen beide Seiten zahllose Einzelrennen gewinnen. Die Vergangenheit hat gezeigt: Meist muss die Partei, die den Präsidenten stellt, bei den Midterms Verluste hinnehmen. Die Demokraten hoffen deshalb, genug Sitze zurückzugewinnen, um Trump das Regieren ab kommendem Jahr erschweren zu können.

Wie kann es ausgehen?

Drei Szenarien sind denkbar. Erstens: Die Republikaner halten beide Kammern des Kongresses, dann würde Trump seine harte Linie noch verschärfen. Zweitens: Die Demokraten gewinnen das Repräsentantenhaus und bremsen Trumps Politik dann aus. Drittens: Die Demokraten gewinnen auch im Senat, eine eher unwahrscheinliche, aber nicht ganz ausgeschlossene Option.

Im Repräsentantenhaus stehen alle 435 Sitze zur Wahl. Hier haben die Republikaner bisher die Mehrheit, doch viele Prognosen, etwa die aktuelle der Demoskopie-Website FiveThirtyEight, legen nahe, dass die Demokraten das Verhältnis kippen könnten. Für die Übernahme des Senats haben sich ihre Chancen dagegen verschlechtert: Dort stehen nur 35 der 100 Sitze zur Abstimmung.

Die Republikaner haben im Senat - der bei der Besetzung bedeutender Ämter eine wichtige Rolle spielt (mehr dazu lesen Sie hier) - zurzeit eine knappe Mehrheit von 51 Sitzen und könnten Umfragen zufolge sogar noch zulegen.

Wann ist mit Ergebnisse zu rechnen?

An der US-Ostküste haben die Wahllokale seit Dienstag 12 Uhr MEZ (im Bundesstaat Vermont zum Teil sogar bereits eine Stunde früher) geöffnet. Mit Ergebnissen wird jedoch erst ab dem frühen Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit (MEZ) gerechnet. Klarheit dürfte es zuerst im Repräsententenhaus geben. Wenn das Ergebnis beim Senat knapp ausfällt, könnte sich alles noch viel länger hinauszögern.

Bei den Kongresswahlen 2014 stand gegen 3.15 Uhr MEZ fest, wer die Mehrheit im Unterhaus hatte, gegen 5.30 Uhr MEZ war klar, wer den Senat gewonnen hatte. Die Wahl ist um diese Zeit sowieso noch gar nicht ganz vorbei, weil die USA sich ja über mehrere Zeitzonen erstrecken: Auf Hawaii schließen die Wahllokale erst am Mittwoch um 6 Uhr MEZ.

Was muss man sonst noch wissen?

In 36 von 50 US-Staaten wird außerdem das Amt des Gouverneurs vergeben. Besonders spannend sind dabei zwei Rennen, die beide Kopf an Kopf liegen:

Florida: Dort steht mit Ron DeSantis ein Trump-Klon dem afroamerikanischen Demokraten Andrew Gillum gegenüber. Gillum tritt mit einem progressiven Programm an, ist also ein Beispiel für die neue Richtung der Demokraten. Setzt er sich durch, gilt er als ein Anwärter für die Präsidentschaftskandidatur.

Georgia: Stacey Abrams könnte die erste schwarze Frau werden, die je in einem US-Staat das Gouverneursamt bekleidet hat. Ihr Sieg wäre eine Überraschung und ein starkes Zeichen für diese Bevölkerungsgruppe, denn der Staat ist traditionell republikanisch - bis heute.

Wie ist die Stimmung?

All das spielt sich vor einer enorm polarisierten, wütenden und verunsicherten Wählerschaft ab, angeheizt von Trumps scharfen Reden. Der Ton war bereits harsch, dann kam es zu Gewaltandrohungen und einem Massaker.

Zuerst vereitelten die Behörden ein Dutzend Paketbombenanschläge auf Top-Demokraten - darunter Obama - und den Nachrichtensender CNN, wobei sich der mutmaßliche Täter auch auf Trumps Rhetorik gegen die politischen Gegner berief. Dann erschoss ein anderer Mann - der in sozialen Netzwerken ebenfalls Trump zitiert hatte - elf Menschen beim Sabbat in einer Synagoge in Pittsburgh.

Die Demokraten machten sofort Trump mitverantwortlich, wegen seiner Wutreden gegen Andersdenkende und die Medien, die er regelmäßig als "Volksfeinde" tituliert. Trump wies das natürlich zurück und drehte noch weiter auf, indem er seinerseits den Medien und Demokraten die Schuld an der Gewalt zuschrieb.

Welche Rolle spielt Trump?

In den letzten Tagen düste Trump durchs Land, um gefährdete Senatskandidaten zu stützen. Bei elf Auftritten in acht Staaten verstieg er sich zu einer beispiellosen Serie von Lügen, Halbwahrheiten und Verschwörungstheorien, um die Basis anzustacheln.

Er dämonisierte die zentralamerikanischen Migranten, die in "Karawanen" auf die US-Südgrenze zumarschieren, als Kriminelle und Terroristen. Er befahl Tausende Soldaten an die Grenze, obwohl die "Karawanen" Wochen entfernt sind. Er drohte, das Geburtsortprinzip der Staatsbürgerschaft abzuschaffen.

Ob sich das auch in den Wahllokalen niederschlägt, ist völlig offen. Zumal viele - vor allem republikanisch regierte - Bezirke Verschärfungen des Wahlrechts erlassen haben, die es vor allem Minderheiten erschweren, ihre Stimme abzugeben.