US-Zwischenwahlen Aus der dunklen Welt

Ein Reklamespot für Babynahrung könnte genauso anfangen: Die junge Mutter hält ihr Kleines im Arm, sanfte Musik, und aus dem Off beginnt eine Stimme zu erzählen, was der Frau durch den Kopf geht. Irritierend ist bloß, dass im Hintergrund ein Bild von Harvey Weinstein auftaucht, dem Auslöser der #Metoo-Bewegung, gegen den die Justiz wegen seiner sexuellen Übergriffe Anklage erhoben hat.

Es sind die ersten Sekunden eines Werbefilms, der auf die moralische Vernichtung eines Politikers abzielt.

Denn plötzlich ist darin von einer Erklärung die Rede, die beim FBI in den Akten steht, und die mütterliche Stimme sagt: "Sie enthält Vorwürfe, dass Bob Menendez ins Ausland gereist ist, um Sex mit minderjährigen Prostituierten zu haben." Während das Baby, ein Mädchen, fröhlich aus seinem Gitterbettchen schaut, stützt die Mutter nachdenklich den Kopf auf. "Ich werde es ihr niemals erklären können, wenn ich ihm meine Stimme gebe." Zum Schluss, als das Gesicht eines graumelierten, sportlich gebräunten Mannes von Mitte Sechzig auftaucht, wird klar, worum es eigentlich geht: "Ich bin Bob Hugin, und diese Botschaft hat meine Unterstützung."

In den vergangenen Wochen ist der Republikaner Bob Hugin zu einem viel beachteten Kandidaten bei den US-Zwischenwahlen aufgestiegen. Allein das ist eine kleine Sensation, denn sein demokratischer Gegner Bob Menendez ist mit einem satten zweistelligen Vorsprung ins Rennen um einen der beiden Senatssitze des Bundesstaates New Jersey gegangen. Noch vor ein paar Monaten hatte Hugin keine Chance, aber er hat sie genutzt, indem er Menendez, den Amtsinhaber, seitdem konsequent mit Schmutz bewirft.

Die Empörung bei vielen Beobachtern ist groß

Die Verbreitung schlechter Nachrichten über den politischen Gegner gehört schon lange zum Repertoire von US-Wahlkämpfen. Der Spot, der zur Zeit auf vielen Kanälen in New Jersey und New York läuft, ist allerdings besonders schmierig.

Denn an dem Vorwurf, Menendez habe Minderjährige für sexuelle Dienste bezahlt, stimmt nachweislich bisher nur eins: Ein angeblicher Zeuge hat diese Behauptung vor einiger Zeit in einer eidesstattlichen Versicherung zu Protokoll gegeben. Weil die Ermittler den Vorwurf aber durch ihre Recherchen nicht erhärten konnten, führte er zu nichts - bis Hugin ihn für seinen Wahlkampf entdeckte.

Die Empörung bei vielen Beobachtern ist groß, aber das scheint den Verantwortlichen nicht zu kümmern: Vor laufenden Kameras behauptete der Republikaner, es handele sich um Vorwürfe, "die auf substantielle Weise vom FBI bestätigt" worden seien - was nicht stimmt. Und im einzigen TV-Duell mit Menendez sagte er in der vergangenen Woche: "Wir sind den Menschen in New Jersey sämtliche Informationen schuldig." Der Demokrat hielt äußerlich ruhig dagegen: "Es ist eine Lüge, Bob, und Sie wissen, dass es eine Lüge ist." Auf einer Pressekonferenz bezeichnete er seinen Widersacher als "den schleimigsten aller Schleimbeutel". So geht Wahlkampf in der dunklen Welt der Ära Trump.

Vor vier Jahren waren die Zwischenwahlen in New Jersey ziemlich langweilig gewesen, die Demokraten wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. In New York, auf der gegenüber liegenden Seite des Hudson River, bekam man davon kaum etwas mit. Nach einer Erhebung der Beratungsfirma Advert Analytics gaben die Kandidaten und ihre Unterstützer lediglich rund zwei Millionen Dollar für die Wahlkampfwerbung in New York aus. Der Budgetposten ist in diesem Jahr explodiert und wird insgesamt bei rund 50 Millionen Dollar liegen, um die vielen Pendler zu erreichen, die in der Metropole arbeiten.

Stargast Clinton

Damit Geld in die Kassen der Demokraten kommt, hat sich auch Hillary Clinton eingeschaltet. Die gescheiterte Präsidentschaftskandidatin von 2016 ist zwar nach wie vor umstritten, auch in der eigenen Partei. Aber New Jersey ist für sie ein Heimspiel. Mit 55 Prozent der Wählerstimmen lag sie dort weit vor Trump, der auf 41 Prozent kam.

Mitte Oktober trat Clinton als Stargast bei einem Fundraising-Dinner auf, organisiert von der Gruppe "Frauen für Menendez". Wer sich ihre Rede in einem Steakhaus in Jersey City anhören wollte, musste zwischen 500 und 5400 Dollar bezahlen, frisches Geld für den Menendez-Wahlkampf.

In der demokratischen Parteiführung in Washington kam zu dieser Zeit bereits Alarmstimmung auf. Eine interne Auswertung von Umfragedaten hatte ergeben, dass Hugin nur noch zwei Punkte hinter Menendez lag. Auch wenn der Vorsprung des Amtsinhabers in den öffentlich bekannten Erhebungen stets größer war, leitete das Wahlkampf-Hauptquartier jetzt Millionensummen, die eigentlich anderswo eingeplant waren, nach New Jersey um. Als Unterstützer für den strauchelnden Kollegen trat auch der populäre zweite Senator des Bundesstaates auf, Cory Booker, der als einer der führenden Anwärter auf die demokratische Präsidentschaftskandidatur 2020 gilt: "Wir brauchen Bob Menendez", hämmerte Booker den Wählern seines Bundesstaates ein.

Die Konstellation der beiden Duellanten in New Jersey ist mittlerweile für viele US-Wahlkämpfe charakteristisch: Hier der Mann aus dem politischen Establishment, seit zwölf Jahren im Amt und beseelt von dem Ehrgeiz, weitere sechs Jahre Senator zu bleiben. Dort der politisch unerfahrene Newcomer, der anscheinend keine Hemmungen hat, brutal anzugreifen und dabei Tabus zu verletzen.

Stoff für eine politische Attacke

Tatsächlich ist Menendez angreifbar, wenn auch nach heutigem Stand nicht wegen der unbewiesenen Sex-Geschichten. Jahrelang hatte er ein Korruptionsverfahren am Hals. Im Mittelpunkt der Anklage stand der Vorwurf, der Politiker habe einem guten Freund, dem schwerreichen Betreiber einer Augenklinik, mit seinen politischen Beziehungen geholfen, als der in Schwierigkeiten steckte. Dafür habe er luxuriöse Geschenke erhalten.

Vor Gericht ließ sich die Anklage allerdings nicht klar genug erhärten. Das Verfahren endete im vergangenen Jahr ohne Urteilsspruch, weil sich die Geschworenen nicht einigen konnten. Angeblich hielten nur zwei der zwölf Jury-Mitglieder Menendez für schuldig.

Für eine politische Attacke ist der Stoff trotzdem wie gemacht. Zumal sich Menendez wegen der Amigo-Affäre eine ernste Rüge des Washingtoner Senats-Ausschusses für Fragen der Ethik eingefangen hat. Herausforderer Hugin hat nach eigenen Angaben bisher 30 Millionen Dollar aus seinem Privatvermögen und aus Zuwendungen seiner Ehefrau in die Werbespots gesteckt, in denen er die juristisch abgehakte Korruptionsgeschichte ausbreitet.

Geld hat der Kandidat genug. Hugin war früher einmal Investmentbanker und leitete anschließend mit großem wirtschaftlichem Erfolg ein Pharma-Unternehmen. Seitdem er dort die Verantwortung an Jüngere abgegeben hat, mischt er die Politik in New Jersey auf.

Bereits vor mehr als zwei Jahren im Präsidentschaftswahlkampf war er einer der profilierten Unterstützer von Donald Trump. Er spendete dessen Kampagne mindestens 200.000 Dollar und gehörte nach dem Wahlsieg zum "Transition team", das die Übernahme der Regierungsgeschäfte vorbereitete.

"Mein ganzes Leben lang war ich unabhängig"

Natürlich ist das die Geschichte, die Menendez und seine Leute heute unablässig erzählen und auch in ihren Werbespots verbreiten. Hugin wird darin als "die entscheidende Stimme für Donald Trumps Agenda" bezeichnet, zu sehen ist ein kräftiger Händedruck unter Parteifreunden.

Hugin weiß, wie schädlich das in einem traditionell demokratisch gesinnten Umfeld sein kann. "Ich bin unabhängig", betont er immer wieder, "mein ganzes Leben lang war ich unabhängig". Und mit Sicherheit sei er "kein Trump-Republikaner".

Ob er denn den Präsidenten nicht für wenigstens einen Wahlkampf-Auftritt nach New Jersey einladen werde, wollten die Interviewer des rechten TV-Senders Fox News am vorigen Freitag von Hugin wissen. Der wand sich so sehr, dass die Fragesteller genüsslich nachbohrten. "Aber Bob, warum soll denn der Präsident nicht für Sie trommeln?" fragte einer von ihnen. Hugin blieb bei seiner Linie: "In diesem Wahlkampf geht es um New Jersey."

Mit seiner Schmutzkampagne hat er es dort auch ohne Trump schon weit gebracht.