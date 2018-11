Lehren aus den US-Kongresswahlen Er ist verwundbar

Donald Trump muss eine empfindliche Niederlage einstecken: Mit dem Sieg der Demokraten im Repräsentantenhaus endet die Alleinherrschaft seiner Partei in Washington. Lange hat Trump den Erfolg der Demokraten nicht für möglich gehalten. Die Demokraten wiederum hatten sich von der Wahl noch mehr erhofft.

Fünf Lehren aus den Midterms:

1. Trump ist verwundbar

Das zeigen diese Wahlen ganz klar. Der Verlust des US-Repräsentantenhauses ist eine ziemliche Ohrfeige für Trump - er zerstört den Mythos vom unfehlbaren Alleskönner, den Trump sein Leben lang genährt hat.

Mehr noch: Seine Schwäche ist entblößt. Und die liegt genau da, wo er selbst seine größte Stärke sieht - in seiner brachialen Natur: Viele Amerikaner lehnen eben doch seinen Ton und seine rüde Art des Wahlkampfs ab.

Denn auch wenn Trump schon vorher versuchte, die Schuld für die Niederlage wieder mal auf andere abzuschieben, so bestehen keine Zweifel, dass er für den Untergang vieler Republikanerkandidaten für das Repräsentantenhaus zumindest mitverantwortlich ist. "Stimmt für mich!", rief er bei seinen Auftritten für Kandidaten, an deren Namen er sich kaum erinnern konnte. Trump machte die Wahl zum Referendum über sich, im Glauben an seine Unbesiegbarkeit. Doch diesmal ließ ihn sein Instinkt im Stich.

2. Das Land bleibt gespalten

Ja, die Spaltung der USA wird sogar immer deutlicher: Während vor allem an Ost- und Westküste sowie in vielen Städten und Vororten Demokraten gewählt wurden, setzten sich in ländlichen Regionen im Mittleren Westen und im Süden wie schon bei der Präsidentenwahl 2016 überwiegend Trump und seine Republikaner durch. Die Hoffnung der Demokraten, in Republikaner-Hochburgen wie Georgia, Arizona oder Texas große Erfolge zu erzielen, erfüllten sich nicht. Zum Teil schnitten die Republikaner hier sogar besser ab als erwartet.

Die Republikaner konnten den Demokraten in einigen dieser Gegenden auch Senatssitze abjagen, etwa in Indiana. Auch wenn viele Wähler in den Städten und wohlhabenden Vororten von Trumps aggressivem Politikstil abgeschreckt werden, so kommt er damit in bestimmten Teilen des Landes eben gleichzeitig gut an.

Deshalb wird Trump diesen Kurs vermutlich fortsetzen: Er kann darauf hoffen, mit diesen Stimmen 2020 erneut zum Präsidenten gewählt zu werden.

3. Der künftige Kurs der Demokraten ist nicht entschieden

Die Kandidaturen von links-progressiven Kandidaten wie Andrew Gillum in Florida oder Beto O'Rourke in Texas haben viele Wähler begeistert - junge Leute, gebildete Frauen aus den Vororten, Afroamerikaner. Diese bunte Koalition half den Demokraten in manchen urbanen Hochburgen, es reichte aber nicht für einen klaren Erfolg.

Gleichzeitig konnten an anderen Stellen Demokraten aus der politischen Mitte wichtige Mandate für das Repräsentantenhaus erobern, zum Beispiel in Pennsylvania oder New Jersey.

Damit bleibt die Strategie der Demokraten für die Präsidentenwahl 2020 offen: Sollen sie mit einem eher progressiven, jungen Kandidaten antreten? Oder müssen sie auf ein bekanntes Gesicht setzen - zum Beispiel auf den früheren Vizepräsidenten Joe Biden? Wer kann da am besten punkten, wo die Demokraten schwach sind? Zum Beispiel bei weißen Männern in weniger urbanen Regionen?

Die Unentschiedenheit der Partei könnte sich am Ende als der größte Vorteil für Donald Trump erweisen. Solange die Demokraten keine klare Strategie haben und auch der richtige Kandidat fehlt, bleibt Trump Favorit bei der nächsten Wahl.

4. Republikaner könnten wieder zu sich selbst finden

Vor zwei Jahren standen manche Republikaner dem neuen Präsidenten noch so geschockt gegenüber wie die Demokraten. Doch ihr Machthunger brachte selbst den "Never-Trump"-Flügel schnell auf Linie. Dabei verbogen sie sich so sehr, dass sie ihre ältesten Prinzipien aufgaben - etwa fiskalische Sparsamkeit - und bald nicht mehr erkennbar waren. Viele Republikaner verließen die Partei Abraham Lincolns empört, während die Zurückgebliebenen immer mehr nach rechts drifteten und bald selbst offenen Rassismus duldeten.

Im Video: Demokraten nach den Kongresswahlen - gewonnen, aber auch verloren

Video REUTERS

Eine überraschende Lehre dieser Midterms: Nach ihrer Niederlage im Repräsentantenhaus können die Republikaner womöglich ihr Rückgrat wiederfinden. Trump, so zeigt sich, ist nicht ihr allmächtiger Meister.

Wer sich zu eng an ihn bindet, kann daran scheitern, selbst in konservativen Staaten wie Kansas, wo ein Trump-Freund bei der Gouverneurswahl unterlag. Was bedeuten könnte, dass viele Republikaner ihre blinde Trump-Treue überdenken, ihm vielleicht sogar Paroli bieten - und sich mit den Demokraten arrangieren. Denn schließlich zählt nur ihr persönliches politisches Überleben.

Im Senat sitzt nun außerdem ein moderater und einflussreicher Gegenspieler Trumps: Der ehemalige Präsidentschaftskandidat der Republikaner Mitt Romney wurde in Utah gewählt. Er erklärte in seiner Siegesansprache, seine Wahl sei ein Zeichen dafür, dass sich die Menschen einen respektvolleren Umgang in der Gesellschaft wünschten - ein klarer Seitenhieb gegen Trump.

5. Amerikas Demokratie lebt noch

Vor den Midterms hatte es bitterböse Orakel gegeben. "Der Fortbestand der amerikanischen Demokratie steht auf dem Spiel", warnte Nicholas Kristof von der "New York Times" in einer Kolumne mit dem Titel "Letzte Ausfahrt auf der Straße zur Autokratie." Seine Befürchtung: Ein doppelter Kongress-Durchmarsch der Republikaner könnte Trumps diktatorischen Impulsen freien Lauf geben.

Mehr zum Thema Trumps Niederlage Ein guter Tag für Amerika

Dazu kam es nun also nicht, auch weil eine Rekordzahl an Amerikanern zur Wahl ging. Normalerweise sorgen Midterms kaum für Aufregung, vor vier Jahren lag die Wahlbeteiligung bei 36,7 Prozent.

Doch schon beim "Early Voting" zeigte sich, dass das diesmal anders sein würde: Schätzungsweise 37 Millionen gaben ihre Stimme bereits vorher ab. Am Dienstag dann wurden allein fürs Repräsentantenhaus rund 114 Millionen Stimmen prognostiziert, 31 Millionen mehr als 2014. Besonders enthusiastisch: Erstwähler, Millennials, Minderheiten, Frauen - die Zukunft der amerikanischen Demokratie.