US-Demokraten im Midterm-Wahlkampf Schlag den Trump

Es ist eine Geschichte, die es so wahrscheinlich nur in Amerika gibt: Gil Cisneros hat im Lotto-Spiel "Mega-Millions" den Jackpot geknackt und märchenhafte 266 Millionen US-Dollar gewonnen. Nun nutzt der Navy-Veteran das Geld, um seinen Wahlkampf bei den Kongresswahlen in Kalifornien zu finanzieren. Er will im Herbst für die Demokraten einen Sitz im Repräsentantenhaus in Washington ergattern.

Am Ende könnte vielleicht sogar das Abschneiden des Lotto-Königs das Ergebnis der Wahl maßgeblich beeinflussen. Denn wie in Kalifornien ist der Ausgang der sogenannten Midterms (Zwischenwahlen) im ganzen Land völlig offen.

Am 6. November wählen die Amerikaner alle 435 Sitze des Repräsentantenhauses und 35 der 100 Senatssitze neu. Nachdem es lange so aussah, als könnten die oppositionellen Demokraten den Verdruss vieler Amerikaner über Trumps Politik für sich nutzen und die Kontrolle über die beiden Häuser des Kongresses zurückgewinnen, geraten die Dinge nun in Bewegung.

Bei den Demokraten macht sich Nervosität breit. In den Umfragen holen Trump und seine Republikaner auf. Inzwischen liegen die Demokraten im Durchschnitt aller Erhebungen nur noch mit drei Prozentpunkten vor den Republikanern (43 zu knapp 40 Prozent), bis Januar war der Vorsprung noch zweistellig.

Trump kann Boden gutmachen

Kaum zu glauben, aber Trump und seine Partei haben es in den vergangenen Monaten geschafft, ihre Popularität in der Bevölkerung zu steigern. Dabei dürfte die positive Entwicklung der US-Wirtschaft eine Rolle spielen, aber auch Trumps Angriffe gegen die EU und China im Handelsstreit kommen wohl bei vielen Wählern gut an. Sollte ihm bei den Nordkorea-Verhandlungen ein großer Erfolg gelingen, würde er zusätzlichen Rückenwind bekommen.

Dabei ist die Ausgangslage für die Demokraten nach wie vor günstig: In vielen Wahlbezirken gehen republikanische Kongressabgeordnete in den Ruhestand, einige traditionell republikanische Wahlbezirke wurden neu zugeschnitten. Das eröffnet Chancen für neue, frische Kandidaten der Demokraten. Um zumindest im Repräsentantenhaus eine Mehrheit zu erlangen, müssen sie lediglich 23 zusätzliche Sitze gewinnen.

Einige Nachwahlen in den vergangenen Monaten wie etwa in Pennsylvania haben zudem gezeigt, dass die Basis der Demokraten hochmotiviert ist. Viele Wähler wollen die Midterm-Wahlen dazu nutzen, um Trump und seinen Republikanern einen Denkzettel zu verpassen.

Auch die historische Erfahrung spricht für einen Sieg der Demokraten: Die Zwischenwahlen sind traditionell eine Art Referendum über die Leistung des Präsidenten, selten geht die Partei des Amtsinhabers dabei als Sieger hervor. Meistens kann die Opposition Boden gutmachen.

Kalifornien bereitet Probleme

Genau auf diesen Effekt setzen die Demokraten. Die große "Welle" bei den Wahlen ist weiterhin möglich. Doch die Demokraten haben auch mit hausgemachten Problemen zu kämpfen. Zum Beispiel in Kalifornien. Die Demokraten hoffen auf sieben zusätzliche Sitze aus dem "Golden State". Nur ob sie die gewinnen, ist offen.

Die Stunde der Wahrheit kommt an diesem Dienstag: In einer spannenden Vorwahl (Primary) entscheiden die Parteianhänger, welche Kandidaten sie für die eigentliche Wahl nominieren wollen. Weil es bei den Demokraten so viele unterschiedliche politische Strömungen gibt, treten in Kalifornien in den Wahlbezirken viele Kandidaten an, die um die Kongresssitze kämpfen. So wie Lotto-Millionär Gil Cisneros, der im 39. Bezirk im Orange County kandidiert.

A former US Naval Officer, @GilCisnerosCA believes American families deserve to feel safe in their communities. Gil has a plan to tackle gun violence, and we need to send him to Washington. https://t.co/LXMWGRA1eE — Giffords (@GiffordsCourage) May 16, 2018

Durch eine Besonderheit im kalifornischen Primary-Wahlrecht könnte es passieren, dass sich die vielen demokratischen Kandidaten gegenseitig blockieren. Republikaner und Demokraten bestimmen gemeinsam ihre Kandidaten, nur die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen ("Top Two") werden zur eigentlichen Wahl im Herbst zugelassen. Dies könnten also in bestimmten Wahlbezirken auch zwei Republikaner sein.

Die Chefs der Demokraten in Washington wissen natürlich um solche Schwächen. Gleichwohl hoffen sie weiterhin auf einen großen Erfolg in Kalifornien und auf den Sieg im Herbst. Mit aller Macht versuchen die Parteiführer um Nancy Pelosi und Chuck Schumer, ihre Probleme in den Griff zu bekommen. Noch ist es dafür nicht zu spät. Es werden Millionenbeträge als Wahlkampfspenden nur an die Kandidaten verteilt, deren Gewinnaussichten bei den Vorwahlen und im Herbst am höchsten sind. Gleichzeitig werden die Kandidaten der Republikaner massiv attackiert.

AFP Nancy Pelosi

Außerdem suchen die Anführer der Demokraten im ganzen Land nach der richtigen Botschaft für die Wahl: Natürlich wollen sie den Urnengang zu einer Abstimmung über Trump und seine bisherige Arbeit machen. Sie prangern seinen chaotischen Regierungsstil und die "Korruption" in Washington an. Interne Umfragedaten zeigen, dass beide Themen vor allem bei der eigenen Wählerschaft gut funktionieren. Zudem versprechen sie mehr soziale Gerechtigkeit, ein Thema, das Trump und seine Mannschaft völlig vernachlässigen.

Und natürlich hoffen die Demokraten noch auf einen Joker: Sonderermittler Robert Mueller. Es ist weiterhin unklar, wann der Ex-FBI-Chef seine Untersuchungsergebnisse zur Russlandaffäre vorlegt. Sollte er Trump noch vor den Wahlen eine Straftat nachweisen, würden die Demokraten sicherlich auch eine mögliche Amtsenthebung des Präsidenten zum großen Thema für den Wahlkampf machen.

Eine Garantie, dass es so kommt, gibt es aber nicht.