USA Trump nennt Midterm-Wahlen "enormen Erfolg" für die Republikaner

Bei seiner ersten Pressekonferenz nach den Midterm-Wahlen hat US-Präsident Donald Trump seiner Partei und sich selbst einen "enormen Erfolg" attestiert. Die Republikaner bekämen im Senat voraussichtlich mindestens drei Sitze hinzu. Das sei seit den Zeiten von John F. Kennedy keinem US-Präsidenten mehr bei seinen ersten Zwischenwahlen gelungen, sagte Trump.

Seiner Meinung nach sei dies ein "unglaublicher Tag", an dem die Republikaner "der Geschichte getrotzt" und alle Erwartungen übertroffen hätten. Ohne seine Wahlkampfhilfe wäre es vielleicht eine "blaue Welle" zugunsten der Demokraten gewesen, so Trump. Er las eine Liste von republikanischen Kandidaten vor, die seine Hilfe im Wahlkampf ausgeschlagen hätten - und am Ende verloren.

Trump verwies bei seinem Statement im Weißen Haus außerdem darauf, dass sein Vorgänger Barack Obama bei gleicher Gelegenheit sechs Senatssitze eingebüßt habe. Die Demokraten hätten dank großzügiger Parteispenden im Wahlkampf einen finanziellen Vorteil gehabt.

Gleichzeitig bot er der Oppositionspartei die Zusammenarbeit an. "Hoffentlich können wir alle im kommenden Jahr zusammenarbeiten", sagte Trump. Er gratulierte der demokratischen Fraktionschefin Nancy Pelosi zur Mehrheit im Repräsentantenhaus.

Als Beispiele für eine mögliche überparteiliche Zusammenarbeit nannte Trump ein Infrastrukturpaket, Umweltpolitik, Medikamentenpreise sowie die von ihm angestrebte Mauer an der Grenze zu Mexiko. Er warnte die Demokraten vor möglichen Ermittlungen gegen ihn: "Sie können dieses Spiel spielen, aber wir können es besser."

Mehr zum Thema Trumps Niederlage Ein guter Tag für Amerika

Nach einer Diskussion mit dem Journalisten Jim Acosta über die Bezeichnung der Migranten aus Lateinamerika, die sich auf dem Weg in die USA sind, bezeichnete er Acosta als "ungehobelten, schrecklichen Menschen". CNN solle sich schämen, dass er für den Sender arbeite. "So feindselige Medien", schimpfte er nach der Wortmeldung einer anderen Journalistin.

"Ich könnte jeden sofort feuern, ich könnte es sofort unterbinden", sagte Trump zu Fragen nach den Mueller-Ermittlungen in der Russlandaffäre. "Aber ich werde es einfach weiter laufen lassen. Wir könnten viel Geld sparen."