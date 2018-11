Demokratische Politikerin Rashida Tlaib wird die erste Muslima im US-Kongress

Es stand bereits vor den Midterm-Wahlen fest - nun ist das Ergebnis offiziell: Rashida Tlaib wird die erste muslimische Abgeordnete in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die Demokratin aus Michigan hatte in ihrem Wahlbezirk keinen republikanischen Rivalen. Die 42-Jährige will im Repräsentantenhaus eine starke Stimme gegen Präsident Donald Trump sein, der Ressentiments gegen Muslime und Einwanderer schürt.

Bei ihrer Kandidatur hatte Tlaib immer wieder auch ihre persönlichen Motive betont: In Interviews berichtete sie, dass einer ihrer Söhne Angst habe, sich als Muslim zu erkennen zu geben. Dies sei das Resultat von Trumps Agitation gegen Minderheiten - "mein Sohn sollte stolz darauf sein, woher er kommt", sagt Tlaib, die palästinensische Wurzeln hat. Ihre Mutter kommt aus der Nähe von Ramallah, ihr Vater stammt aus Ost-Jerusalem.

Tlaib will aber nicht auf ihre muslimisch-palästinensische Herkunft reduziert werden. Sie streitet nicht nur für die Muslime, sondern generell für die Rechte von Minderheiten und Frauen. Als Vertreterin des linken Parteiflügels der Demokraten hat sie auch höhere Mindestlöhne und die Ausweitung staatlicher Sozialleistungen ganz oben auf ihre Agenda gesetzt.

In ihrer künftigen Sonderrolle als Muslima im Kongress in Washington kann Tlaib im Übrigen hoffen, nicht ganz allein zu sein - noch eine weitere muslimische Frau, Ilhan Omar aus dem Bundesstaat Minnesota, bewirbt sich für die Demokraten um einen Sitz im Repräsentantenhaus. Omar, die einst als somalisches Flüchtlingskind ins Land kam, hat gute Siegchancen gegen ihre republikanische Kontrahentin. Sie gratulierte Tlaib bereits via Twitter.

Congratulations to my sister @RashidaTlaib on your victory!



I cannot wait to serve with you, inshallah. — Ilhan Omar (@IlhanMN) 7. November 2018

Der erste muslimische Mann zog bereits vor zwölf Jahren in den US-Kongress ein. Keith Ellison, der dem Repräsentantenhaus bis heute angehört, legte damals bei seiner Vereidigung die Hand auf eine englischsprachige Ausgabe des Koran - sie gehörte einst Thomas Jefferson. Auch Tlaib will den Koran aus dem Nachlass des Gründervaters für ihren Eid auf die US-Verfassung verwenden, wie die "New York Times" erfuhr.